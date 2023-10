Z černého koně soutěže se stává hlavní kandidát na vítězství v I. A třídě skupiny B, na postup do krajského přeboru. Neuvěřitelně rozjetí fotbalisté Nivnice se jen těžko zastavují.

Fotbalisté Nivnice bez ztráty bodu vládnou krajské I. A třídě skupiny B. | Foto: Deník/Libor Kopl

Svěřenci trenéra Miroslava Ondrůška náramně zvládli i nedělní šlágr 9. kola, na stadionu Jožky Silného zdolali domácí Kroměříž B 4:2 a v čele tabulky už mají osmibodový náskok právě před rezervou Hanácké Slavie, která má domácí dohrávku s Bojkovicemi k dobru.

V Nivnici zavládla po nedělním triumfu velká euforie. Desítky fanoušků si skvěle užily výlet do Kroměříže, duel na druholigovém stadionu, kde jenom o pár dní dříve hrála Slavia Praha.

I. A třída sk. B, 9. kolo -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ B – TJ NIVNICE 2:4 (0:3)

Branky: 59. Matheus Goncalves z penalty, 82. Tomáš Fuksa - 39. a 90. Vlastimil Velecký, 35. Radim Straňák, 42. Tomáš Kelíšek. Rozhodčí: Havrlant. Diváci: 237.

„Musím poděkovat lidem z Nivnice, že nás přijeli do Kroměříže podpořit. Fandili nám však i hráči Těšnovic. Naše kluky ale motivoval také druholigový stadion,“ přiznává trenér lídra krajské soutěže Miroslav Ondrůšek.

Pozápasová děkovačka jasně demonstrovala současnou nivnickou pohodu, velkou radost z fotbalu.

„Jsem moc rád, že jsme tímto výsledkem a výkonem potvrdili naši nadmíru povedenou podzimní část. Do úterý budeme slavit, pak se začneme chystat na domácí zápas s Mladcovou, která nás naposledy porazila, takže jí máme co vracet,“ prohlásil Ondrůšek.

Někdejší vynikající brankář si výhru nad favoritem právem považoval. Nivnice ukázala, že letošní výsledky nejsou náhodné, že béčko Kroměříže bude muset pořádně máknout, aby se dostal před rivala ze Slovácka.

„Z porážky tragédii neděláme. Před námi je ještě spousta kol. Nebudeme házet flintu do žita. Čekají nás další náročné střetnutí, třeba hned za týden v Kunovicích,“ uvedl kouč Kroměříže B Karel Heinz.

I. A třída sk. B: Nivnice zvládla i šlágr v Kroměříži a vede už o osm bodů

Jeho týmu důležitý zápas herně ani výsledkově nevyšel. „Většina individuálních výkonů byla pod průměrem. Nikdo z týmu nevyskakoval,“ mrzí Heinze.

Pod své možnosti hráli Stoklásek, Goncalves, Dočkal i Vyhlíd, všechno borci z druholigového kádru.

Neprosadil se Surynek ani střídající Fuksa. Soupeři vyšla sázka na defenzivu, rychlé kontry. „Hráli jsme ze zabezpečené obrany, chodili do brejků. První poločas nám vyšel až nadmíru dobře. Pozorně jsme bránili, vzadu byli organizovaní. Podařilo se nám vyřešit všechny tři brejkové situace, které jsme okořenili pěknými góly,“ těší Ondrůška.

Skóre ve 35. minutě otevřel Straňák, vzápětí se trefil Velecký a poločasovou smršť završil Kelíšek. „Po prvním poločase jsme zaslouženě vedli,“ uvedl Ondrůšek.

Jeho slova potvrdil i domácí Heinz. „Nivnice si hlavně za výkon v prvním poločase zasloužila vyhrát,“ sportovně uznal.

„Hosté hráli chytře, využili chyb v naší rozehrávce. Chodili do rychlých brejků, které měli dobře sehrané a z toho nás trestali. Snad z každé akce nám dali gól. Musím ale uznat, že jeden byl pěknější než druhý. My jsme na to nedokázali odpovědět. Sice jsme si už v první půli nějaké šance vypracovali, ale nebyli jsme tak přesní jako v jiných duelech,“ přiznává.

Hanáci se ale po přestávce zvedli a utkání pořádně zdramatizovali. Do hry je proměněnou penaltou vrátil Brazilec Goncalves, v závěru snížil střídající Fuksa.

„Ve druhém poločase se víceméně hrálo pouze na jednu bránu. Byli jsme neustále v tlaku, šancí jsme měli dost,“ říká Heinz.

I. B třída sk. C: Ořechov s přehledem vyhrál v Buchlovicích a je dál v čele

„Domácí byli asi překvapení z toho, jak se utkání vyvíjí. Ve druhé půli ale zvýšili tempo i tlak. Byli fotbalovější. V sestavě měli šikovné, mladé hráče. My jsme je dlouho zvládali bránit. Jediné, co mě mrzí, byla zbytečná penalta na 1:3. Kroměříž po ní ožila, dál byla v tlaku. Vytvořila si i dvě nebo tři velké šance, při kterých nás podržel gólman Junaštík,“ hodnotí Ondrůšek.

I když hosté na konci podruhé inkasovali, body si vzít nenechali. V poslední minutě se prosadil Velecký. Nejlepší střelec I. A třídy skupiny B svým třináctým gólem v sezoně završil devátý letošní triumf Nivnice.

„Mužstvo musím za velkou bojovnost a předvedený výkon pochválit. Celkově to defenziva zvládla dobře. Odbránili, uskákali o odposouvali jsme to dobře,“ dodala spokojeně někdejší jednička Synotu.

Nivničtí fotbalisté chtějí spanilou jízdu protáhnout i v sobotu doma proti Mladcové. Béčko Kroměříže se v neděli dopoledne představí v Kunovicích.