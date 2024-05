Nivnici naštvali profíci: Je nejvyšší čas, aby se nad tím lidé z FAČR zamysleli

Téhle síle čelit nemohli. Fotbalistům Nivnice stačil před sobotním šlágrem s Kroměříží B pohled do zápisu o utkání a hned věděli, co je na hřišti čeká. Hanáci dorazili na Slovácko posílení o hráče z druholigového týmu. V hostující sestavě bylo hned šest borců s profesionální smlouvou, což se domácím vůbec nelíbilo a soupeři to několikrát dali hlasitě najevo.

Fotbalisté Nivnice prohráli s Kroměříží B 0:4 | Video: Libor Kopl