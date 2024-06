Na podzim přišli v Dolním Němčí o neporazitelnost, v posledním utkání sezony jim okresní rival sebral i třetí místo. Fotbalisté Nivnice nezvládli ani závěrečné derby, v neděli doma podlehli sousedovi 1:2 a v I. A třídě skupině B končí až čtvrtí.

Fotbalista Dolního Němčí Tomáš Hibler po utkání v Nivnici | Video: Libor Kopl

Vedoucí trefa stopera Petra Stojaspala jim nestačila, obrat hostů v závěrečné dvacetiminutovce zařídili loučící se kapitán Martin Mikulec a útočník Tomáš Hibler.

„Upřímně jsem rád, že jaro končí,“ přiznává kouč Nivnice Aleš Zlínský.

I. A třída sk. B, 26. kolo -

TJ NIVNICE – FK DOLNÍ NĚMČÍ 1:2 (1:0)

Branky: 12. Petr Stojaspal - 73. Martin Mikulec, 80. Tomáš Hibler. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 450.

Když v zimě střídal ve funkci Miroslava Ondrůška, který dovedl Uherský Brod k záchraně třetí ligy, dobře věděl, že jej v Nivnici nečeká nic jednoduché, poslední půlrok mu dal ale pořádně zabrat.

„Ve své hráčské ani trenérské fotbalové kariéře jsem nezažil, aby během roku z dvacetičlenného kádru byli pouze čtyři hráči na každém zápase, zbytek byl buď zraněný, chodil na rodinné oslavy nebo zapíjel kamarádovu svobodu. Asi je jiná doba, každopádně jsem z toho zklamaný,“ říká Zlínský.

Nivnice po dlouhé zimní pauze prošustrovala luxusní sedmibodový náskok před druhou Kroměříží B, ve finiši nestačila ani na Kunovice a kvůli horší bilanci ze vzájemných zápasů ani na Dolní Němčí.

„Pokud nehrajete ani v jednom zápase ve stejné sestavě, nemáte proti druholigové Kroměříži šanci,“ ví dobře.

„Závěr sezony se nám nevyvedl, skončili jsme až čtvrtí, což je pro všechny zklamání,“ přidává zklamaně.

Rival má naopak bronz a slaví.

Derby ale bylo vyrovnané, hlavně v první půli neobvykle poklidné.

„Kluci to v tom počasí měli těžké, ale bylo vidět, že si v prvním poločase pouze plní povinnosti. V naší hře scházel náboj, motivace. I když jsme hráli o třetí místo, nešlo to dlouho vidět. Prvním poločasem jsem se pronudili. Hra byla vyrovnaná, bez nějakých extra šancí,“ hodnotí kouč Dolního Němčí Zdeněk Skopal.

Trenér Skopal dovedl Dolní Němčí ke třetímu místu, končí. Kdo jej střídá?

Končící trenér litoval hlavně inkasované branky. Gólman Kvasnička po hlavičce Stojaspala ve 12. minutě předvedl skvělý zákrok, míč ale podle rozhodčích vyrazil už za lajnou, takže gól platil.

To bylo téměř veškeré vzrušení z první půle. Za zmínku ještě stojí neuznaná branka hostujícího stopera Petra Bobčíka pro ofsajd.

Druhá půle už byla svižnější, zajímavější. Domácí mohli soupeři odskočit, nadějné akce ale nedotáhli. Své sólo nezakončil Straňák, gólem neskončily ani další slibné příležitosti Nivnice.

„Za stavu 1:0 jsme šli třikrát sami na hostující branku. Pokud bychom zvýšili na 2:0, utkání bychom zvládli,“ je přesvědčený Zlínský.

Jeho tým ale protivníka nedorazil a v závěru pykal. Dolnímu Němčí pomohl i příchod mladíka Kroči. Jeho gólovou dorážku před brankovou čarou odvrátil dobře postavený Obdržálek.

Vzápětí už hosté slavili. Střelu Romana Bobčíka sice gólman Kolaja vyrazil, dorážka kapitána Mikulce ale skončila v síti. „Miki svoji kariéru zakončil skvěle. Moc mu to přeji a gratuluji mu k tomu,“ uvedl Skopal.

Nivnice odpověděla trestným kopem Straňáka do břevna, na druhé straně mířil Růžička mimo.

Rozhodnutí padlo deset minut před koncem. Růžička přesným centrem našel nepokrytého Hiblera, který přesnou hlavou k tyči upravil na konečných 1:2.

„Líbilo se mi, jak jsme přistoupili ke druhé půli,“ zářil Skopal. „Semkli jsme se a šli si za výhrou. Nechtěli jsme hrát na remízu. Nakonec jsme dali dva góly a výsledek otočili. Myslím, že jsme si výhru za druhý poločas zasloužili. Po změně stran jsme byli o něco lepším týmem, hlavně jsme chtěli víc,“ přidává.

Zlínskému se porážka nekousala dobře. „Dolní Němčí proti nám nastoupilo celkem kompletní, nám naopak scházeli klíčoví hráči Hulín, Vítek a Karlík, takže jsme to v určitých fázích měli složité. I tak si myslím, že by utkání více slušela remíza. Dolní Němčí šlo ale ve druhé půlce za vítězstvím víc,“ mrzí domácího kouče.

V Nivnici i přes nepovedené jaro zůstává. „Pokračuji,“ přitakává.

Tým chce ale doplnit a hlavně zkvalitnit. Cílem však není postup do krajského přeboru, šéfovi Karlu Kopeckému stačí vyhrávat doma, umístění do pátého místa.

„Kádr se musí změnit. Posily máme rozdělané, snad to do týdne nebo dvou dotáhneme,“ věří.

Zdroj: Libor Kopl

„Do týmu však musí přijít více bojovníků. V derby se ukázal charakter některých hráčů, kteří druhou půlku vyloženě odchodili,“ mrzí Zlínského.

Jisté je, že v Nivnici končí odchovanec a lídr Radim Straňák, který jde do Hluku. Čtvrtý tým I. A třídy skupiny B nepočítá ani s dlouhodobým marodem Stanislavem Josefíkem, Lukášem Francem ani Kryštofem Dubským, brankář Junaštík přestupuje do Ořechova. Pokračovat nebude ani stoper Lukáš Cvacho, která bydlí na Slovensku a do Nivnice to má daleko.

V Dolním Němčí si tolik změn nebude. Hlavní slovo ale bude mít nový trenér Tomáš Kuchař, jenž střídá ve funkci Zdeňka Skopala.