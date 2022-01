Kelíšek se zase vrátil do Uherského Brodu, kde autor tří podzimních branek absolvuje přípravu s třetiligovým týmem.

Gólmana Popelku zase láká opuštěná branka Hluku a hlavně tamní kluboví činovníci, kteří hledají náhradu za jejich zraněnou jedničku Šíchu. „Dohoda však zatím není na pořadu dne, jelikož máme tohoto brankáře zapůjčeného ze Strání na celou sezonu,“ připomíná Bršlica.

Osmý tým krajské I. A třídy skupiny B se snaží kádr doplnit, přivést nějaké posily.

„Prvním příchodem by mohl být Petr Hladiš, jenž na podzim absentoval z důvodu náročného lékařského povolání a jarní návrat na trávník nám přislíbil. Protože je stále naším kmenovým hráčem tak by byl jeho nástup administrativně bezproblémový. U ostatních už by to bylo více či méně složitější,“ tuší Bršlica.

Ženy Slovácka zdolaly polského mistra, reprezentantky jsou na soustředění

Do přípravy s nivnickými fotbalisty nově naskočil Lukáš Pavluš z FC Strání a podzimní bánovský střelec Dominik Machalík.

Zkušenosti z krajské soutěže má Jakub Vítek. Hráč Uherského Brodu podzim strávil v Újezdci, Nivnice ale svého rodáka láká zpět do svých řad.

„V některých turnajových zápasech bychom v naší brance rádi zkusili i jednadvacetiletého Jana Junaštíka, kterého známe z brodské mládeže. Ten momentálně chytá v Bánově a trénuje v Nivnici,“ přiznal na závěr Bršlica.

Parta kouče Barcucha bude ladit formu na jarní boje na Gambrinus Cupu v Uherském Brodě. Tradiční zimní klání odstartuje v neděli 6. února zápasem proti Loukám.

V dalších zápasech postupně vyzve Újezdec, Dolní Němčí, Hluk, Mladcovou a Slavkov.