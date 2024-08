Už žádné přestřelky, otáčení zápasů, dohánění manka. Fotbalisté Nivnice se po divoké přestřelce v Uherském Ostrohu zaměřili na defenzivu. Změnili rozestavení, začali lépe bránit. Proti Nedachlebicím jim to vzadu fungovalo skvěle.

Svěřenci trenéra Aleše Zlínského, který oslavil šestačtyřicáté narozeniny, nepustili okresního rivala do pořádné šance, a doma zvítězili 2:0.

„Po celý zápas jsme byli jasně lepší. Soupeř se do našeho vápna dostával pouze sporadicky. Byla to jednoznačná záležitost. Pokud bychom vyhráli 5:0, nikdo by se nedivil,“ říká vedoucí mužstva Nivnice Milan Bršlica.

I. A třída sk. B, 3. kolo -

TJ NIVNICE – TJ NEDACHLEBICE 2:0 (1:0)

Branky: 26. Pavel Konečný, 50. Marek Bína. Rozhodčí: Kovářčík. Diváci: 250.

Domácí vylepšili defenzivu, Veleckého vrátili zpátky na hrot. „Společně s Gojšem znamenal pro hostující obranu permanentní nebezpečí,“ uvedl Bršlica.

Nejlepší střelec minulého ročníku I. A třídy skupiny B ale v neděli neskóroval. Prosadili se Pavel Konečný a Marek Bína.

„Nedachlebice od většího přídělu uchránil brankář Hájek. My jsme ovládali střed pole, soupeře jsme přehráli a k ničemu ho nepustili,“ tvrdí Bršlica.

Ani jeden z týmů nenastoupil kompletní. Nivnici scházeli nejen bratři Dubští, ale taky zraněný Vítek se Stojaspalem, jehož nahradil Obdržálek.

Nedachlebice při rozcvičce přišly o Hánu, který si natáhl sval. Nehrál ani Pavel Hubáček. „Jejich rychlost nám scházela,“ ví dobře vedoucí mužstva Nedachlebic Cyril Řezníček.

Hostům scházeli i další borci. I když se snažili, na soupeře neměli. „Domácí byli po celé utkání herně lepší. My jsme nechytli začátek a ve 26. minutě inkasovali první branku. Postupně jsme hru trošku srovnali, ale moc šancí jsme si nevypracovali,“ přiznává Řezníček.

Nedachlebicím nevyšel ani nástup do druhé půle. Brzy dostali druhý gól a bylo po zápase. „Nivnice si už zbytek zápasu pohlídala. Kluci se sice snažili, ale ve vedru to měli těžké. Soupeř byl kvalitní, fotbalovější. Vzadu jsme bohužel udělali zbytečné chyby. Na branky jsme soupeři nahráli. I když se hrálo v extrémním horku, zápas byl pro diváky pohledný,“ dodává Řezníček.

Fotbalisté Nedachlebic se pokusí ukončit sérii bez prohry v neděli doma proti zatím stoprocentnímu Starému Městu, Nivnice jede do Lidečka.