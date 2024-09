Trenér Nivnice Aleš Zlínský mužstvo po zasloužené výhře oprávněně chválil. „Věděli jsme, že k nám přijede velmi kvalitní a fotbalový tým ze Starého Města, který si od začátku sezony drží velmi dobrou formu. Jiskra má mladý a běhavý mančaft s ambicemi na postup. Na soupeře jsme se ale dobře takticky nachystali. Jsem rád, že to, co jsme si řekli v kabině, kluci do detailu splnili, za což zaslouží obrovskou pochvalu. Za předvedený výkon je musím vyzdvihnout, všichni zaslouží absolutorium,“ prohlásil Zlínský.

I. A třída sk. B, 6. kolo -

TJ NIVNICE – JISKRA STARÉ MĚSTO 2:1 (0:1)

Branky: 55. Vlastimil Velecký, 74. David Bumbalík z penalty - 39. David Tureček. Rozhodčí: Ogrodník. Červená karta: 70. Ondřej Žáček (Nivnice). Diváci: 360.

Podle známého kouče a funkcionáře Nivnice vyhrála zcela zaslouženě. „Ve 30. minutě jsme klidně mohli vést 4:0. Chodili jsme sami na hostujícího brankáře, ale šance zahazovali. Okna v obraně Starého Města byla velká,“ tvrdí Zlínský.

Domácím pomohla i divizní posila Pavel Bršlica. Amatérský reprezentant dorazil na Slovácko z Baťova, když předtím odehrál přípravný duel proti Ořechovu a s týmem absolvoval i dva tréninky.

„Přestože maká v Německu, tak se nám ho podařilo před utkáním ze zmíněného Baťova převléknout do našeho dresu a dnes odehrál za Nivnici první mistrák. V sestavě nahradil Michalce a hrál fantasticky,“ ocenil novou tvář v nivnické sestavě vedoucí domácího mužstva a jmenovec Milan Bršlica.

Nivnice sice byla od začátku střetnutí nebezpečnější, do vedení šel ale soupeř. „Zase se ukázalo, že fotbal někdy nemá logiku, když jsme z náhodného nákopu a po nedorozumění v obraně inkasovali lacinou branku,“ smutnil kouč Zlínský.

Ve 39. minutě se prosadil hostující Tureček.

„I přes obdrženou branku jsme dál chtěli hrát zodpovědně zezadu a chodit do rychlých brejků, což je jediná cesta, jak uspět proti Starému Městu. Pokud si to s ním chcete rozdat na férovku, hrozí to obrovským průšvihem,“ ví dobře Zlínský.

Jeho tým hned na začátku druhé půle skóre po brejku a trefě Veleckého zaslouženě srovnal na 1:1.

Hra jinak byla v poli vyrovnaná.

Nivnice šla v 70. minutě do deseti, když byl po druhé žluté kartě vyloučen Žáček. I v oslabení však byla aktivnější a po faulu na Gojše zahrávala pokutový kop, který proměnil Bumbalík.

„Naše výhra je zcela zasloužená, výsledek mohl být daleko výraznější, klidně jsme mohli vyhrát 5:1,“ říká Zlínský.

K dispozici měl až na Stojaspala kompletní tým. „Kluky chválím za přístup i výkon, takto se hraje mistrovské utkání,“ lebedil si Zlínský.

Zato kouč Jiskry Roman Abrhám spokojený rozhodně nebyl. „Jsem zklamaný hlavně z výkonu. Nehráli jsme dobře. Na kluky asi dolehla tíha zápasu. Bylo to od nás špatné,“ přiznal Abrhám.

„Domácí hráli zkušeně z bloku, v deseti lidech bránili vlastní půlku a vpředu spoléhali na Veleckého. My jsme vzadu dělali hrozné chyby, hlavně naši nejzkušenější hráči propadali. Soupeř si v první půli vypracoval tři velké šance, když šel z půlky sám na brankáře, ale ani jednou nedal. Jinak se hrálo spíše mezi šestnáctkami. My jsme se snažili kombinovat, ale moc nám to nelepilo.“ přidává.

Hosté ze Starého Města si tak na půdě okresního rivala připsali první porážku.

„Pro nás to byl zápas blbec,“ poznamenal Abrhám.

Z těsné porážky byl zklamaný, kritikou ale spíše šetřil.

„Nivnice má ale zkušený tým a pro naše mladé kluky to byla cenná škola. Je dobře, že z nás mají soupeři respekt. Jedeme dál, před námi je dalších dvacet zápasů,“ dodal závěrem kouč Starého Města.