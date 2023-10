„Vpředu jsme zase byli produktivní. Vstřelili jsme čtyři góly, klidně jich ale mohlo být i víc. Jsem rád za další vítězství s nulou, o to je to cennější. Musím pochválit defenzivu celého mužstva. Zborovice mají dobrý tým, nevyhrává se u nich snadno. Jediné, co mě mrzí, je zranění Kuby Vítky, který si natáhl sval," uvedl trenér Nivnice Miroslav Ondrůšek.

I. A třída sk. B, 11. kolo -

TJ PILANA ZBOROVICE - TJ NIVNICE 0:4 (0:2)

Branky: 29., 34. a 57. Vlastimil Velecký, 90. Michal Vrága z penalty. Rozhodčí: Korch. Červená karta: 78. Steiner (Zborovice). Diváci: 239.

Jeho tým prožívá mimořádný půlrok. V jedenácti duelech bral všechny body, letos ještě nezaváhal.

Skóre si vylepšuje každým kolem, soupeři zatím nenašli na rozjetou Nivnici protizbraň.

Nepovedlo se to ani Zborovicím. Pilana sice neodehrála špatné utkání, stejně jako soupeři před nimi se ale nechala nachytat, nebyla tak důsledná ani přesná jako protivník.

„Pro nás je to strašně krutý výsledek," povzdechl si hrající trenér Zborovic Martin Hanus.

Fotbalisté Brodu posílají energii mladému brankáři, se Zlínskem doma propadli

„Nivnice byla produktivní, využila hned své první dvě šance. Předčila nás v efektivitě. Je vidět, že jí to tam nyní padá. Snad z každé střely nám dala gól," přidal bývalý kanonýr Hlučína či Hodonína.

Přitom celek z Kroměřížska měl v poli místy navrch. Svoji fotbalovost ale nedokázal přetavit v gól, v bodový zisk. „Herně jsme byli lepší než soupeř, ale žádnou příležitost neproměníme," posteskl si Hanus.

„Hosté hráli ze zajištěné obrany, vpředu měli dva silné útočníky, kteří si nabíhali do volných prostorů. Velecký dostal dvě průnikovky, každou proměnil," pokračoval v hodnocení.

Nejlepší střelec soutěže poprvé udeřil ve 29. minutě, vzápětí se trefil podruhé. „Nivnice se po vstřelených brankách uklidnila. Bylo vidět, jak jí za stavu 2:0 narostla křídla, že je ve velkém laufu," všiml si Hanus.

Ten se svými parťáky a zároveň svěřenci snažil utkání zdramatizovat, kontaktní branku ale domácí nedali.

„Soupeř má organizovanou a kompaktní obranu, nedostává góly. Celkově pro diváky to byl dobrý fotbal. Bylo vidět, že se potkaly dva týmy z popředí tabulky. Nivnici musím jedině pogratulovat," uvedl Hanus.

Kroměříž B zabrala. V derby zdolala Těšnovice. Domácí kapitán Petr nedohrál

Hosté svoji pohodu demonstrovali i po změně stran, kdy nejprve Velecký zkompletoval hattrick a v závěru využil krátkou přesilovku Vrága. Zkušený obránce s přehledem proměnil pokutový kop, potrestal nedovolený zákrok na střídajícího Dubského.

„Musím přiznat, že domácí byli místy fotbalovější. Drželi více míč na kopačkách. My jsme ale hráli takticky velice dobře. Vyráželi jsme ze zabezpečené obrany, hrozili z brejků. V prvním poločase nám vyšly dva, výborně jsme je vyřešili. Další akce už jsme ale nedohráli. Zborovice hrozily hlavně ze standardek, z křídelních akcí. Vzadu jsme to ale zvládli," dodal spokojeně Ondrůšek.

Fotbalisté Nivnice se s vlastními fanoušky rozloučí za týden proti Bojkovicím. Podzim pak zakončí derby v Dolním Němčí. Zborovice jedou do Kunovic a na závěr vyzvou Kroměříž B.