Fotbalisté Nivnice zvládli i druhý letošní pohárový duel. Po Přílukách si svěřenci trenéra Miroslava Ondrůška poradili také s Dolním Němčí, tradičního rivala z I. A třídy skupiny B před vlastním publikem přehráli 4:1 a těší se na souboj s Luhačovicemi.

Fotbalisté Nivnice se radují z gólu. Dolní Němčí doma přehráli 4:1. | Foto: Deník/Libor Kopl

Domácí tým nasměroval za postupem ve 33. minutě Velecký, hostům vyrovnávací trefa Balajky nestačila. Vzápětí se totiž rychle za sebou prosadili Soukeník, Bumbalík a Straňák z penalty, v tu chvíli bylo hotovo.

„Výsledek odpovídá dění na hřišti. Naše výhra je zcela zasloužená,“ uvedl trenér Nivnice Miroslav Ondrůšek.

Z opor postrádal hlavně zkušeného stopera Vrágu, premiéru v domácím dresu si naopak odbyl Adam Michalec, jehož příchod vedení klubu administrativně dotáhlo.

Nivnice stojí také o Vasile Berkelu a Lukáše Řiháčka z Hluku. „O těchto dvou bude jasno z kraje příštího týdne, ale kádr bychom rozhodně chtěli ještě zkvalitnit,“ říká Ondrůšek.

Hosté dorazili na půdu rivala bez Semanka, Ondřejky a Martina Krchňáčka, zato s brankářem Kvasničkou ze Slavkova.

„Na pohárové utkání do Nivnice jsme odjeli ve velmi improvizované sestavě, kdy z různých důvodů jsem přijal předem avizovanou omluvenku hned od sedmi hráčů základní sestavy a tak příležitost dostali kluci ze širšího kádru a dorostu. Protože to byl ale náš jediný "zkušební" zápas před začátkem soutěže, tak jsme s tím počítali a šlo nám spíš než o výsledek hlavně o to vidět tyto kluky v akci,“ prohlásil kouč Dolního Němčí Zdeněk Skopal.

Úvod utkání byl opatrný, bez vážnějšího vzruchu. Poprvé zahrozil ve 20. minutě Velecký. Jeho hlavičku po rohu Straňáka ale vyrazil Kvasnička.

Zkušený forvard se prosadil až po půlhodině hry, kdy do sítě usměrnil nadýchaný centr Straňáka.

Strání s pěti posilami přestřílelo v poháru Břeclav, na stoperu zaskočil Gardian

Hosté mohli výsledek ještě do přestávky srovnat, ale Roman Bobčík po přihrávce Hiblera v zakončení neuspěl. „První půlka byla vyrovnaná, každé mužstvo si vytvořilo nějakou šanci, prosadila se ale pouze Nivnice po standardní situaci,“ hodnotí Skopal.

Začátek druhé půle byl rušný. Nejprve zahrozil domácí Soukeník, na druhé straně vyrovnal Balajka. „Bohužel poté jsem si vybrali velmi špatný úsek, kdy jsme dostali góly po rohu, z penalty a průniku,“ smutní Skopal.

Vedení na stranu Nivnice vrátil Soukeník, na 3:1 zvyšoval Bumbalík a parádní domácí desetiminutovku završil Straňák.

„I za stavu 4:1 jsme chtěli hrát stejně, ale ve druhé půli nám došly síly, protože někteří kluci nejsou na toto tempo zvyklí. Domácí byli nebezpeční hlavně z rohových kopů, které jsme bránili velmi špatně. Utkání pro nás ale splnilo svůj účel, mimo několik individuálních chyb nemůžu klukům nic vytknout. U některých šancí nás ještě podržel navrátivší se gólman Kvasnička ze Slavkova. Těší mě, že se Semankem budeme mít opět kvalitní brankářskou dvojici,“ pronesl Skopal.

„Na druhé straně jsme měli také několik gólových šancí, které jsme ale nevyřešili dobře a kluci viděli na čem je třeba neustále pracovat. Ve výsledku Nivnice vyhrála zaslouženě a gratuluji k postupu do dalšího kola,“ dodal kouč Dolního Němčí.

Domácí v závěru prostřídali sestavu a utkání v klidu dohráli.

Pohár hejtmana Zlínského kraje, 2. kolo -

TJ NIVNICE – FK DOLNÍ NĚMČÍ 4:1 (1:0)

Branky: 33. Velecký, 50. Soukeník, 55. Bumbalík, 59. Straňák z penalty - 48. Balajka. Rozhodčí: Rybka - Zicháček, Kroča. Žluté karty: Velecký, Josefík – Palík. Diváci: 250. Střely na branku: 8:3. Rohy: 12:3.

Nivnice: Junaštík – Michalec (72. Sláma), Vítek, Stojaspal, Karlík – Soukeník, Bumbalík (72. O. Dubský), Hulín (63. Josefík), Straňák, Kelíšek (63. K. Dubský) – Velecký (83. Kozelek).

Dolní Němčí: Kvasnička – Brencus (46. Vlk), Mikulec, Palík, P. Tinka – P. Krchňáček, R. Bobčík, Horňák (75. Machalík), Balajka (78. R. Krchňáček) - Hibler, Škařupa (65. M. Bobčík).