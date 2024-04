„Výsledky soupeře neřešíme, díváme se jenom sami na sebe. Dobře víme, že Kroměříž bude jenom těžko ztrácet body. My jsme hlavně rádi, že jsme těžké venkovní utkání po dvou předcházejících prohrách zvládli a zaslouženě vyhráli,“ uvedl kouč Nivnice Aleš Zlínský.

I. A třída sk. B, 16. kolo -

TJ SOKOL ÚJEZDEC – TJ NIVNICE 2:4 (0:2)

Branky: 56. Tomáš Smejkal, 70. Jan Solařík z penalty – 20., 43. a 48. Vlastimil Velecký, 87. Lukáš Franc. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 300.

I když favorizovaní hosté vedli v Újezdci už 3:0, závěr si stejně jako při jarní premiéře v Koryčanech zkomplikovali a o náskok málem přišli.

Domácí výsledek brankami Smejkala a Solaříka zkorigovali, na konci se hnali za vyrovnáním, odpor soupeře zlomil až po brejku střídající Franc.

„Zápasy musíme dohrávat ve větším klidu, aby nás ani naše fanoušky nestály tolik nervů,“ ví dobře Zlínský.

Jeho tým to má na jaře složité. Každý se chce na Nivnici vytáhnout, lídr soutěže jenom těžko zopakuje mimořádně spanilou podzimní jízdu, tak jednoduché to mít Straňák a spol. ve druhé polovině sezony rozhodně nebudou.

I. A třída sk. B: Nivnice zvítězila v Újezdci, Nedachlebice kopaly dvě penalty

První poločas ale favoritovi vyšel herně i výsledkově. „Dobře jsme kombinovali, drželi míč a dostávali se do šancí. Újezdec bránil v bloku. Utkání jsme měli zcela pod kontrolou a zaslouženě vedli 2:0, když se dvakrát prosadil náš nejlepší střelec Velecký, který pak po změně stran zkompletoval hattrick,“ líčí Zlínský.

Po přestávce se to však zadrhlo, přišly komplikace. Neškodný soupeř se zvedl, začal kousat.

„I když jsem si myslel, že jsme se ponaučili ze zápasu v Koryčanech, místo toho, abychom se za stavu 3:0 uklidnili a zbytek utkání v klidu dohráli, tak jsme z nepochopitelných důvodů přestali hrát. Újezdec vycítil šanci a snížil nejprve na 3:1 a pak i na 3:2. My jsme vypadli z tempa a zbylých dvacet minut byli pod tlakem soupeře,“ přiznává Zlínský.

„Naštěstí pak Straňák utekl domácí obraně, dal míč pod sebe Francovi a ten pojistil naši výhru, která je v kontextu celého utkání naprosto zasloužená,“ má jasno hostující kouč, který v derby postrádal Obdržálka a bratry Dubské.

Újezdci scházeli Dlapa s Gazdíkem, už v prvním poločase si navíc poranil sval Pěnička a musel střídat.

„Ze zápasu mám smíšené pocity. S Nivnicí, i když je pořád první, se určitě dalo hrát. Nebyl to tak silný protivník jako na podzim. Bohužel jsme soupeři cestu za výhrou umetli sami svými chybami a neproměněnými šancemi,“ říká smutně

trenér Újezdce Jiří Vystrčil.

„Třeba před čtvrtým gólem jsme soupeři nepřesnou přihrávkou založili protiútok, po kterém zápas definitivně rozhodli,“ kroutil hlavou.

„Přístup kluků mě celkem mrzí, protože doma proti prvnímu by se mělo jezdit po zadku. Nivnice byla v první půli lepší, zaslouženě vedla. Když v úvodu druhé půle zvýšila na 3:0, bylo to s námi všelijaké. Hosté ale zdechli, úplně přestali hrát a my zápas zdramatizovali,“ popisuje.

Nejprve se po centru hlavou prosadil Smejkal a pak z penalty snížil na 3:2 Solařík. „Pak jsme měli šance, klidně jsme mohli vyrovnat. Ale vyložené příležitosti jsme měli už za bezbrankového stavu a v době, kdy jsme prohrávali 0:2 jsme netrefili prázdnou bránu. Celkem jsme zahodili tři nebo čtyři tutovky. Nivnice ale byla celkově fotbalovější,“ uznal Vystrčil.