Trenéra Nivnice Aleše Zlínského obdržená branka chvíli před koncem mrzela, z těsné porážky ale těžkou hlavu neměl.

„Pro nás to byla dobrá příprava, cenná zkušenost s dalším týmem z krajského přeboru. Boršice mají svoji kvalitu,“ ví dobře Zlínský.

Přípravný fotbal -

TJ NIVNICE – SK BORŠICE 1:2 (0:1)

Branky: 67. Velecký - 12. Janík, 87. Krsička. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 20.

Jeho tým se však s okresním rivalem i těžkými podmínkami popasoval solidně. „V první půlce byla hra z jejich strany o trošku lepší, Boršice byly víc na balonu. Přikládám to i povětrnostním podmínkám, foukal jim dobře vítr. Navíc jsme dostali blbý gól,“ připomíná.

Silný vítr dělal problémy oběma mančaftům. „Bylo to proti fotbalu, ale tady na Lapači fouká vždycky. Kluci se s tím popasovali dobře,“ míní Kučera.

Po změně stran se Nivničtí zvedli a i díky změnám v sestavě se začali více tlačit do zakončení, hrozit.

„Druhá půlka byla od nás lepší,“ souhlasí Zlínský. „Měli jsme navrch, podařilo se nám vyrovnat a mohli i výsledek otočit, ale neproměnili jsme dvě šance a nakonec jsme prohráli,“ povzdechl si nový kouč Nivnice.

Triumf Boršic byl však vykoupen dvěma zraněnými. Už v prvním poločase střídal Sedláček, který si nepříjemně narazil záda. Ve druhé půli odstoupil kvůli problémům se zadním stehenním svalem Janík. „Píchlo mu v něm, tak uvidíme, zda to bude dobré, nebo ne,“ říká Kučera.

Zranění důležitých hráčů jej samozřejmě štvalo. „Vždycky je to kaňka na přípravném utkání. Snad to nebude nic vážného a do mistráků budou v pořádku,“ přeje si a vyhlíží návrat gólmana Janečky. „Když se dá do kupy, vytvoří s Tondou Popelkou dobrou dvojici. Oba mají kvalitu. Pokud bude Radek zdravotně v pořádku, budeme mít z čeho vybírat. Hlavně kvůli tréninkům by to byla výhra,“ uvedl.

Sobotní dopolední duel vynechal Ošívka, jehož čeká operace kolena. Dres Boršic nenavlékl Tomaštík ani Gavenda. „Stěhuje se do Čech,“ hlásí Kučera.

Naopak proti Nivnici nastoupily i obě zimní boršické posily Zdeněk Sonntag ze Starého Města a mladík Mauricio Afonso, který byl naposledy v Doubravách.

Trenér Boršic Pavel Kučera po utkání s Nivnicí

Zdroj: Libor Kopl

Za Nivnici nastoupil nejen zkušený slovenský stoper Cvacho, ale také Maxim Stropsa ze Slovácka B.

„Maxe znám dlouho, tak jsem ho oslovil. Máme o něj zájem. Je na něm znát tréninkový výpadek. Otázka je, zda dotáhneme jednání do konce,“ pronesl Zlínský.

S dvacetiletým brněnským rodákem v Uherském Hradišti již nepočítají. Vedení Slovácka ale odchovance Moravské Slavie na hostování uvolnit nemíní, chtějí ho prodat, což je nejen pro Nivnici problém.

Šéf Nivnice Karel Kopecký se naopak dohodl s Uherským Brodem na pokračování Tomáše Maleňáka, lídr I. A třídy má zájem i o Jakuba Hulína, který však zatím zůstává v třetiligovém kádru ČSK. „Záležet bude hlavně na rozhodnutí trenéra Ondrůška,“ ví dobře jeho nástupce v Nivnici, kde se stále perou o místo Obdržálek s Francem.

Naopak na marodce dál zůstává Straňák. Karlík již trénuje, ale kouč Zlínský jej do utkání s Boršicemi ještě nenasadil.

Skóre otevřel ve 12. minutě Janík. Boršický stoper zblízka dorazil míč do sítě po nakrátko rozehraném rohovém kopu. „Z posledních čtyř inkasovaných branek byly tři ze standardky, což jsme klukům vyčetl,“ uvedl Zlínský.

Boršice mohly vedení navýšit v závěru prvního poločasu, Ohnutek ale střílel pouze do tyče.

Nivnice skóre srovnala v 67. minutě, kdy se po jednoduché akci prosadil Velecký.

Výsledek pak mohla i otočit, ale Kryštof Dubský se Stropsou své šance neproměnily, a tak přišel na konci zápasu trest. Po akci Ohnutka a přesném centru Hubníka zblízka hlavou zatloukl balon do sítě Krsička.