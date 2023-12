„Osobně mě to nepřekvapilo, ale spíše zaskočilo. Poplašné zprávy o tom, že se vrátí domů, se objevovaly prakticky celý podzim. Myslel jsem si ale, že když se nám tak dařilo a soutěž vedeme o osm bodů, tak to spolu dotáhneme až do konce. Nakonec je všechno jinak,“ říká vedoucí mužstva a člen výkonného výboru TJ Nivnice Milan Bršlica.

Bývalý vynikající brankář se na lavičku účastníka krajské I. A třídy skupiny B vrátil loni v zimě po pěti letech, tým převzal po jiném gólmanovi Pavlu Barcuchovi.

V Nivnici působil už před lety, v říjnu 2017 se ale s bilancí 26 výher, devět remíz a 28 porážek rozloučil.

Letošní rok byl pro Ondrůška i celou Nivnici mimořádný. Na jaře vytáhl mančaft na páté místo, v nové sezoně soutěži s posíleným týmem kraluje.

Předposlední Šumice přišly o trenéra. Zicha po osmi letech v klubu skončil

Nivnice i přes silnou konkurenci na podzim ztratila pouze pět bodů, když doma remizovala s Bojkovicemi a v posledním kole prohrála v sousedním Dolním Němčí. Zbývajících jedenáct duelů ale vyhrála, většinou výrazným rozdílem.

„Trenérovi Ondrůškovi musíme za roční práci u nás poděkovat. Jeho zásluha na výsledcích a výkonech je nezpochybnitelná,“ ví dobře nejen Bršlica.

„Na druhé straně i my jsme mu pomáhali a snažili se všem jeho požadavkům vyhovět. Spolupráce byla oboustranná,“ přidává.

I proto se vedení Nivnice s oblíbeným a úspěšným koučem tak neradi loučí. „U nás nemůže být klid nikdy,“ poznamenal trpce známý funkcionář.