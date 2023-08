Ani přesun na umělou trávu do sousedního Uherského Brodu kvůli nepříznivému deštivému počasí jim nevadil. Rozjetí fotbalisté Nivnice zvládli bitvu s Nevšovou i na neutrální půdě, soupeře z vyšší soutěže brankami Veleckého a Dubského na Lapači udolali 3:2 a stali se prvním semifinalistou Poháru hejtmana Zlínského kraje. Zbývající tři utkání byly odloženy.

Trenér fotbalistů Nivnice Miroslav Ondrůšek. | Foto: Deník/Libor Kopl

Účastníka I. A třídy skupiny B tak dělí jediná výhra od postupu do finále, které se odehraje příští rok v květnu na stadionu ligového Zlína.

„Samozřejmě je příjemné, že jsme došli až tak daleko, na další zápas ale nemyslíme. Ten se koná až za dlouho. Teď se soustředíme na to, abychom zvládli náročný týden. Během sedmi dnů máme tři těžké zápasy s kvalitními soupeři. Kluci se s tím perou velice dobře, takže snad to dotáhneme i doma na hody proti Nedašovu,“ přeje si Nivnice Miroslav Ondrůšek.

Jeho tým oplatil Nevšové porážku z úvodu letní přípravy, po vyřazení Příluk, Dolního Němčí a Luhačovic si připsal skalp dalšího soupeře.

Slovácký celek nerozhodil ani přesun utkání do Uherského Brodu. Ve hře bylo dokonce odložení střetnutí, s čímž soupeř nesouhlasil, takže zvítězila varianta s odehráním zápasu na umělé trávě.

„Bylo to sice narychlo, ale moc jiných možností nebylo. Nechtěli jsme si nechat rozbít hřiště. Jsem rád, že jsme to nakonec absolvovali, protože hledat nějaké náhradní termíny by bylo strašně složité,“ tuší Ondrůšek.

I když se přesun řešil až ve středu dopoledne, nakonec si kouč Nivnice pohlídal, protože má hřiště na Lapači na starosti. „Musím pochválit pana správce, že nám hřiště nachystal na jedničku,“ vtipkoval bývalý ligový gólman, který měl až na Michalce k dispozici kompletní tým.

Strání i v deseti trápilo Kroměříž, domácí chtěli v poslední minutě penaltu

Po výhře v Nedachlebicích udělal Ondrůšek dvě změny. Místo Soukeníka nastoupil Karlík a na hrotu útku dostal před Josefíkem přednost Dubský.

„Chtěli jsme trošku rozložit síly, ulehčit klukům, ale zase tak moc široký kádr nemáme. Navíc jsme utkání chtěli odehrát naplno,“ říká.

Úvod utkání patřil aktivnějším hostům, kteří šli do vedení po dlouhém autu. Gólman Junaštík míč vyboxoval jen kousek před sebe a pohotový Tomáš Švach poslal balon z voleje do sítě.

Nivnice po inkasované brance ožila. Začala hrát, taky útočit. Střelu Straňáka ještě vyrazil gólman Janalík, po následném rohu Velecký srovnal na 1:1.

Brzy na to skóroval i Vítek, sudí Kotačka ale branku kvůli útočnému faulu neuznal. Na druhé straně v zakončení neuspěl technicky zakončující Kutra.

Nivnice završila obrat krátce před přestávkou. Po centru Straňáka se parádně do šibenice trefil Velecký a bylo to 2:1. „První poločas byl od nás lepší, byť jsme paradoxně prohrávali,“ uvedl Ondrůšek.

Zkušený forvard byl v úvodu druhé půle blízko hattricku, proti Janalíkovi ale potřetí neuspěl.

Velecký se podílel i na třetí brance Nivnice. Po tečované střele domácího útočníka zblízka skóroval dorážející Dubský.

Nevšová to nezabalila. Naopak, dál bojovala o postup a soupeře zmáčkla. Trestný kop Polomíka vytáhl Junaštík, který si poradil i s pokusem Urbánka, ale vzápětí Tomšů snížil střelou k tyči na 3:2.

Slovácko rozdrtilo v poháru Hlubinu. Důležitý byl úvod, míní asistent Baránek

Nivnice se ve zbytku utkání koncentrovala na ubránění těsného náskoku. Vyrovnat mohl Tomšů, ale Junaštík skvěle zasáhl, po zakončení Fukse odvrátil míč hlavou z brankové čáry Velecký.

„Druhý poločas byl vyrovnaný, soupeř nás místy přehrával, byl víc na balonu. V závěru byli před naší bránou i nějaké závary, ale s vypětím všech sil jsme to ustáli,“ oddechl si Ondrůšek.

Jeho tým se v jarním semifinále utká s lepším z dvojice Morkovice – Kvasice.

Čtvrtfinále Poháru hejtmana Zlínského kraje

TJ NIVNICE – TJ SOKOL NEVŠOVÁ 3:2 (2:1)

Branky: 24. a 45. Velecký, 60. K. Dubský – 11. T. Švach, 72. Tomšů. Rozhodčí: Kotačka – Zpěvák, Schürmacher. Žluté karty: Stojaspal, K. Dubský, Karlík – M. Švach, P. Švach, Hladík, Mujkoš. Diváci: 120. Střely na branku: 5:7. Rohy: 6:3.

Nivnice: Junaštík – Vítek, Vrága, Stojaspal – Karlík, Hulín (90+4. O.Dubský), Straňák, Bumbalík, Kelíšek (76. Soukeník) – Velecký, K.Dubský (62. Josefík)

Nevšová: Janalík – Hrnčiřík (56. Fuksa), Mujkoš, T. Švach, Urbánek (80. Šebák) – Kutra, Kvěťák (46. Polomík), P. Švach, M. Švach – Tomšů, Hladík

Další utkání odložena: Choryně – Hrachovec, Štítná – Slušovice, Morkovice – Kvasice