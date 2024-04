Po dlouhých pětadvaceti letech si mohou zahrát finále, zabojovat o cennou trofej. V roce 1999 fotbalisté Nivnice doma podlehli Hradčovicím 0:1, teď mají obrovskou možnost podívat se na Letnou, nastoupit na stadionu ligového Zlína. K tomu stačí jediné: přetlačit doma favorizované Kvasice, uspět v semifinále Poháru hejtmana Zlínského kraje.

Fotbalisté Nivnici budou v zápase s Kvasicemi spoléhat hlavně na kanonýra Vlastimila Veleckého. | Foto: Deník/Libor Kopl

Před druhým týmem I. A třídy je těžký úkol, mimořádně náročná šichta. Celek ze Slovácka se však nebojí. I přes jarní klopýtání a velkou marodku je odhodlaný soupeři cestu za postupem znepříjemnit, pokusit se Kvasice vyřadit.

Favoritem je bezpochyby lídr krajského přeboru.

„Kvasice mají divizní mančaft, čemuž napovídají i výsledky. My sice nejsme úplně v komfortní situaci, ale kůži nedáme zadarmo a před vlastními fanoušky se pokusíme zabojovat o finále. Věřím, že přijdou lidé a pomohou nám soupeře potrápit,“ přeje si kouč Nivnice Aleš Zlínský.

Známý trenér má před jednou z klíčových bitev sezony těžkou hlavu. Nivnice nyní sužuje obrovská marodka. V nedělním utkání se Šumicemi (2:2) se domácím zranili další dva hráči, celkem je mimo osm nivnických fotbalistů.

„Bude to těžké poskládat, ale věřím, že si s tím poradíme a kluci, kteří nastoupí, odvedou maximum,“ doufá Zlínský.

Zda se dá do středy někdo z marodů do kupy, je nepravděpodobné.

V neděli si podvrtl koleno Lukáš Franc, Bumbalík si zase natáhl sval. Mimo hru jsou nejen Kryštof Dubský, ale o Josefík, Obdržálek, Cvacho, Karlík a Soukeník.

I. A třída sk. B: Nivnice zachránila bod s Šumicemi až v nastavení, už je druhá

Oslabený celek se ale soupeře z vyšší třídy bát nemusí. Vždyť v cestě do semifinále vyřadil nejen Příluky a sousední Dolní Němčí, ale také Luhačovice a Nevšovou.

Tentokrát do Nivnice ale přijede momentálně nejlepší tým působící v krajských soutěžích

Kvasice prahnou především po postupu do divize, rády by si ale zahrály i na ligovém stadionu ve Zlíně.

Tým z Kroměřížska si o víkendu ve šlágru 19. kola poradil s konkurenčním Hrachovcem, v souboji o první místo zvítězil vysoko 5:1 a vyhoupl se do čela tabulky, navíc má zápas k dobru.

„Na utkání jsme se těšili od začátku zimní přípravy a věděli, že Hrachovec doma vyhrál ve všech dosavadních devíti utkáních. O to větší motivaci jsme měli utkání zvládnout! Musím kluky pochválit za skvělý přístup a výkon od první do poslední minuty. Jsem opravdu rád, že přímý souboj o první místo v tabulce jsme zvládli a naprosto zaslouženě vyhráli. Udělali jsem tak důležitý krok k našemu vysněnému cíli! Ted jsme se dostali do pozice, kdy máme vše ve svých rukou a musíme pokračovat ve stejných výkonech jako doposud ve všech zápasech, které máme ještě před sebou,“ prohlásil trenér Kvasic Vlastimil Chytrý.

Krajský přebor: šlágr ovládly Kvasice. Nakládačku utrpěla Bystřice

Zatímco tým z Kroměřížska prožívá nadmíru vydařené období, Nivnice doma o víkendu ztratila další body i první místo, když před vlastním publikem pouze remizovala se Šumicemi 2:2.

„I když vzhledem k situaci v tabulce je pro nás bod samozřejmě málo, nerozhodný výsledek je spravedlivý. Doma bychom měli tyto utkání zvládat,“ ví dobře Zlínský.

Třeba Nivnici bude lépe svědčit pozice outsidera. Semifinále Poháru hejtmana Zlínského kraje se hraje ve středu 1. května od sedmnácti hodin. Ve stejný čas se utká i Hrachovec se Slušovicemi.