S nečekanou posilou vyrukovali na Hroznovou Lhotu fotbalisté Nivnice. Dres lídra krajské I. A třídy skupiny B navlékl Stanislav Malůš. Zkušený šestačtyřicetiletý středopolař odehrál hodinu, porážce 1:2 ale nezabránil.

O fotbalistu Ořechova Stanislava Malůše (v bílém dresu) mají zájem v Nivnici. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Staňu chceme vidět ještě v dalších zápasech, ale dobře víme, že je to zkušený hráč, který by nám mohl na jaře pomoct. Máme o něj zájem,“ přiznává trenér Nivnice Aleš Zlínský.

Jeho tým trápí v zimní pauze absence. Proti Hroznové Lhotě scházeli Bumbalík, Michalec, Kolaja či Obdržálek, z podzimní sestavy nastoupili za Nivnici jenom čtyři body.

„V utkání dostali prostor spíše hráči širšího kádru,“ říká Zlínský.

I tak celek z Uherskohradišťska vstoupil do utkání velmi dobře, prezentoval se podobně jako na podzim. „Prvních třicet minut bylo podle mých představ, ale po dvou zbytečných dvou chybách jsme inkasovali dva góly a vypadli z tempa,“ přiznává Zlínský.

„I přes prohru to pro nás byla užitečná prověrka. Utkání splnilo svůj účel. Vždyť Hroznová Lhota má kvalitní a zkušený tým s velmi dobrými hráči,“ vyzdvihuje soupeře.

Tým z Veselska je po podzimní části na třetím místě I. A třídy Jihomoravského kraje, Nivnici více než potrápil.

„Utkání jistou kvalitu nabídlo, neboť oba celky patří k tomu lepšímu, co se dá v obou A třídách najít, a tak pár pěkných kombinací poměrně početné publikum spatřilo,“ uvedl vedoucí mužstva a člen výkonného výboru TJ Nivnice Milan Bršlica.

Už ve 2. minutě propadl balon za hostující obranu, ale K. Dubský pálil z pětadvaceti metrů mimo. Velecký pak pálil po Soukeníkově přihrávce nad. Do vedení šla Nivnice až po trefě Straňáka ve 25. minutě. Hroznová Lhota ale výsledek bleskově otočila.

Nejprve skóre srovnal přesně dorážející Matyáš, obrat završil Radmil, který přehodil špatně vyběhnutého Junaštíka.

„Nás to logicky rozsypalo a do poločasu jsme se z toho nevzpamatovali. Naše hra po solidní třicetiminutovce upadla do podprůměru a mnoho drajvu a přesnosti v ní k nalezení nebylo a tak se zbytek poločasu dozpíval podle not soupeře,“ uvedl Bršlica.

„Druhou půli ovlivnilo v našem podání několik změn v rozestavení a hlavně přehršel vynucených i těch ostatních střídání a více ze hry měl soupeř. Paradoxně jsme ale vyložených šancí nabídli přítomným my, protože Lhota hrálo veskrze po naše vápno,“ pokračuje v hodnocení.

Vyrovnat mohl po hodině hry O. Dubský, po přihrávce Straňáka střílel metr vedle. Vzápětí mířil do opuštěné branky Sláma, ale nedůraznou střelu na brankové čáře stihli zpacifikovat obránci.

Čtvrt hodinu před koncem si několikátý trestný kop vypracoval Trauben, ale střelu Bílovi lapil střídající Kolaja

Nivnice se na konci střetnutí tlačila do zakončení, její hráči ale nebyli přesní. V šanci neuspěl O. Dubský ani Kolaja.

„V zápase jsme měli stejně jako hosté dobré i horší okamžiky a několik námětů na přemýšlení nám bylo naservírováno. Jak se s nimi vyrovnáme, možná uvidíme už v sobotu 24. února ve Zlíně. Na tamní umělce na Vršavě se ve čtrnáct hodin potkáme s Bystřicí pod Hostýnem,“ zakončil Bršlica.