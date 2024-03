Možná vyřešili stoperský rébus, našli náhradu za Michala Vrágu, který po podzimní části přerušil či ukončil kariéru. Fotbalisté Nivnice v nedělním zápase s Brumovem zkoušeli ve středu obrany Lukáše Cvacha. Bývalý hráč Kunovic naposledy působil v divizním Rýmařově, nyní je blízko návratu na Slovácko.

Fotbalisté Nivnice se chystají na jarní boje v I. A třídě. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Stopera nutně potřebujeme. Ještě to není hotové, ale pokud se domluvíme a všechno administrativně dořešíme, měl by nás posílit,“ věří trenér Nivnice Aleš Zlínský.

Další novou tváří v týmu lídra krajské I. A třídy skupiny B je Lukáš Pavluš ze Strání, který už ale v Nivnici dříve působil.

Na zkoušce stále zůstávají I Kolaja, Obdržálek či Franc. Zda budou v Nivnici na jaře působit, ještě není jisté.

„Zatím rozhodnutí o týden odkládáme a vyčkáme i na případné příchody z ČSK Uherský Brod,“ přiznává vedoucí mužstva a člen výkonného výboru TJ Nivnice Milan Bršlica.

Slovácký celek stojí hlavně o Hulína s Maleňákem, kteří v klubu působili již na podzim.

Na marodce dál zůstávají Straňák, Karlík, Vítek a Josefík. I bez nich ale Nivnice odehrála slušné utkání, výsledek 0:3 je pro tým z I. A třídy až příliš krutý.

„První půlka byla od nás velmi dobrá, líbila se mi. Kluci plnili to, co jsme si řekli. Chtěli jsme být agresivní, dostupovat soupeře z krajského přeboru, který je rychlejší než první A třída. Myslím, že nám ublížil gól do šatny na 0:1. Ve druhém poločase už byl Brumov lepší a nešťastnými brankami jsme nakonec prohráli 0:3,“ posteskl si Zlínský.

Přípravný fotbal: Bojkovice přehrály Prlov, Šumice otočily z 0:3 na 7:3

První poločas rozhodně nepřipomínal přátelské utkání, protože oba celky předváděly fotbal plný nasazení a soubojů. K vidění byly i pohledné akce, šance.

Do vedení mohla jít ve 12. minutě Nivnice, ránu Kolaji ale vytáhl na břevno domácí brankář Důbrava. Hosté pak dokonce udeřili, ale gól neplatil kvůli ofsajdu. Pak bylo horko i na druhé straně, a to když rána domácích z osmnácti metrů prosvištěla metr nad.

Ve 31.minutě hlavičkoval do náruče Důbravy po dlouhém autu Velecký a za chvíli přišla po rohu další nivnická příležitost. Přetažený kopBumbalíka od rohového praporku přistál na hlavě Cvacha, ale tomu hlavičku na brankové čáře jeden z domácích beků vykopl mimo tři tyče.

Za chvíli sudí pro postavení mimo hru neuznal další gól, ale míč tečující S. Michalec mimo hru opravdu pobýval.

Brumov nepříjemné chvíle přečkal a těsně před přestávkou udeřil. Po jednom z rohů zahraných po zemi prošel míč celkem nevinně až mezi malé vápno a penaltový puntík a tam si ho vyhlédl Dubčák, který nepříliš prudkou střelou poslal domácí do vedení.

Druhou půli začal střeleckým pokusem Bumbalík, ale technický kousek cíl nenašel. Tísněného Veleckého vychytal Důbrava.

Kunovice i bez kapitána Horáčka zdolaly Vnorovy, Řiháček má zlomený kotník

Brumov postupně převzal iniciativu, začal mít navrch a vedení po prostřídání ještě navýšil. V 75. minutě se na velkém vápně individuálně uvolnil přes tři clonící hráče Bublák a ze dvanácti metrů překonal střídajícího gólmana Kolaju. V 78. minutě byla hostující obrana v podobných nedbalkách podruhé. Dlouhý aut přistál až někde u penaltové značky a domácí Chovanec nedal lelkujícím obráncům a natož našemu gólmanovi zblízka šanci.

„Tím jsme znehodnotili celkový dojem, ale na ten se zejména v přípravě nehraje,“ ví dobře Bršlica.

Fotbalisté Nivnice příští utkání sehrají v sobotu 9. března v deset hodin na Lapači v Uherském Brodě proti Boršicím.