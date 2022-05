„Je to náš rozdílový hráč,“ chválí zahraniční akvizici trenér staršího dorostu Slovácka Miroslav Hlahůlek. „Když dá v posledních zápasech za nás někdo gól nebo na něj nahraje, je u toho vždycky on,“ všímá si. „Jiní kluci se taky dostanou do šance, řeší to ale špatně,“ vadí zkušenému kouči.

V mladíkovi z Afriky vidí obrovský potenciál. „Jsme rádi, že ho tady máme. Pokud bychom ale nehráli o záchranu, asi už by byl v juniorce,“ tuší.

Yohannu zlákal do Uherského Hradiště Michal Kordula. Bývalý šéftrenér mládeže Slovácka zahlédl šikovného mladíka v tureckém Beleku při přípravném zápase Yohannova bývalého afrického týmu s druholigovým ukrajinským celkem.

Zaujal jej svým pohybem, zápalem a hlavně dovednostmi. „Je jako Robben. Má skvělou techniku, výbornou levačku. Umí přejít přes protihráče, dává góly,“ vyzdvihuje bývalý ligový fotbalista i trenér.

Jinak Kordula při svý pracovních cestách po Africe vybíral hráče na různých turnajích, který pro ně i další skauty a manažery organizovali tamní činovníci a partneři. „Byly to třeba čtyřdenní akce, na kterých se představilo dvanáct nebo šestnáct týmů. Když se nám někteří hráči líbili, měli jsme možnost si říct o to, aby ve finálový den hráli hráli třeba proti sobě,“ říká.

Yohanna si svým uměním na rozdíl od spousty dalších nigerijských mladíků vysloužil kontrakt v českém ligovém týmu, na Moravu dorazil loni v zimě.

Dlouho trvalo, než si zvykl, nakonec se s žil nejen s prostředím, většími nároky, evropským stylem života.

„Byla to pro mě velká změna, docela šok. Přechod rozhodně nebyl jednoduchý, protože jsem musel opustit rodinu, které ale tímto pomáhám,“ říká devatenáctiletý fotbalista.

Yohanna pochází z malé vesnice, která leží kousek od hlavního města Abuji. V Nigérii má tři sestry a jednoho bratra. Šance, kterou dostal, si nesmírně váží. „Není úplně jednoduché se prosadit. U nás je hodně talentovaných kluků, skoro všichni hrají fotbal. Bohužel v Nigérii nejsou takové možnosti a podmínky třeba jako v Česku, kde jsou různé akademie a o mládež se lépe starají,“ upozorňuje.

V Evropě se mu líbí, pobyt na Moravě si užívá, byť je daleko od domova a občas se cítí osamělý.

Moc kamarádů v Česku nemá. Volné chvíle tak tráví hlavně se spoluhráči. Jinak s rodinou a přáteli z Afriky komunikuje přes sociální sítě a hlavně přes instagram.

„Nejtěžší ze všeho je jazyk. Čeština je strašně složitá. Něčemu už rozumím a pár slovíček jsem již pochytil, ale že bych si třeba objednal jídlo, to ne,“ přiznává s úsměvem.

Spoluhráči ale rychle vzali sympatického mladíka mezi sebe, rádi mu pomohou. Ukáží město, zajímavý podnik. „V kabině problém není. Bohužel s kluky nemáme kvůli škole moc volného času, ale když jdeme občas ven, bereme ho s sebou,“ tvrdí kapitán devatenáctky Slovácka Maxim Stropsa, který u Yohanny, jemuž všichni v Uherském Hradišti říkají „Manu“, vyzdvihuje hlavně především fotbalové dovednosti.

„Patří ke klíčovým hráčům, pomáhá nám,“ ví dobře.

Nigerijský křídelník je společně s útočníkem Davidem Šlechtou nejlepším střelcem týmu. V sedmnácti duelech nasázel osm branek.

„Užívám si tady každý trénink, každý zápas. Jsem tady opravdu spokojený,“ říká.

Yohanna by se stejně jako řada nigerijských fotbalistů jednou rád prosadil mezi dospělými a dostal se do jedné z top evropských soutěží, kam to v minulosti dotáhli jeho hvězdní předchůdci a krajané Kanu, Okocha, Oliseh, Ikpeba, Babayaro, Amokachi, West či později Obi Mikel nebo Ameobi.

„Jednou bych se jim chtěl přiblížit a taky si zahrát v nějaké kvalitní soutěži. Líbí se mi West Ham United, ale samozřejmě bych neodmítl ani jiné kluby,“ dodává se smíchem.