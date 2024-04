ANKETA/ Anketu Deníku o nejlepšího neprofesionálního fotbalového trenéra Zlínského kraje vyhrál kouč Buchlovic René Krystýnek. Devětadvacetiletý kormidelník týmu účastníka krajské I. B třídy skupiny C získal od čtenářů 16 897 hlasů.

Trenér fotbalistů Buchlovic René Krystýnek po derby ve Zlechově | Video: Libor Kopl

„Mám z toho samozřejmě velkou radost. Musím poděkovat všem, kteří pro mě hlasovali. Podpora hlavně od rodiny a těch nejbližších byla opravdu velká,“ váží si úspěchu Krystýnek.

Soutěž se zájmem sledoval již od začátku. „U nás v Buchlovicích to mělo velký ohlas. Hráči, rodina i známí se do toho obuli. Podpora fanoušků byla neuvěřitelná. Když už jsem měl postup z okresního kola jasný, lidé kolem mě trošku ubrali a pošetřili síly na krajské finále, což se nakonec vyplatilo,“ říká s úsměvem sympatický kouč.

I když odbornost a třeba předcházející výsledky či úspěchy nehrály v anketě oblíbenosti žádnou roli, Krystýnek, který se týmu ujal loni v létě po hrajícím trenérovi Davidu Křivovi, si vítězství váží.

Je pro něj odměnou za dosavadní práci i správným impulzem do dalších měsíců, let.

„Když jsem první mužstvo přebíral, bylo ve velké krizi. Spousta lidí mně s kluky nevěřila. Jsem mladý kouč, doteď jsem byl jenom u mládeže. Všichni si mysleli, že to s buchlovickým fotbalem půjde z kopce, že to nezvládneme. Dokázali jsme však vytvořit dobrou partu, která drží pospolu. V soutěži se nám celkem daří a v klubu to funguje,“ těší Krystýnka.

Buchlovice oplatily Zlechovu podzimní porážku, ani v derby neinkasovaly

Po triumfu v anketě mu to pokladnk týmu, brankář Petr Valeš, spočítal. „V tomto je hodně striktní. Už mi hlásil, že musím zajistit sud piva a nějakou slivovici,“ přiznává mladý kouč. Čas na oslavu bude ale nejspíše až po sezoně.

Druhý skončil trenér Chropyně Matěj Řezáč (10 254), třetí byl Aleš Zlínský z Nivnice (4 410), čtvrtou příčku obsadil Leoš Válek z Malenovic (4 231) a pátá pozice patří Josefu Borákovi ze Zubří (4119).

Nejúspěšnější trenéry a jejich kluby pak čekají originální novinářské ceny.

Během jarní části fotbalové sezony do klubů nejlepších trenérů přijedeme a s pomocí profesionálního fotografa vytvoříme o klubu obsáhlý materiál (fotogalerie, videorozhovory s trenérem, kapitánem, předsedou klubu), který zveřejníme na webu Deníku. Zároveň fotky poskytneme klubu k volnému využití.

Soutěž byla rozdělena na dvě kola. Nejprve čtenáři, funkcionáři, fanoušci a fotbalisté vybrali na Zlínsku, Vsetínsku, Uherskohradišťsku a Kroměřížsku vždy šestici trenérů, které největším počtem hlasů poslali do nadcházejícího finálového, krajského kola.

Absolutním premiantem okresního kola se s více než šesti tisíci hlasy stal nový kouč ambiciózní Nivnice Aleš Zlínský. Navíc postupového žolíka, coby trenéra s největším počtem hlasů na sedmém místě všech okresů, jsme udělili Miroslavu Ondrůškovi (ČSK Uherský Brod, MSFL), jenž dostal přes 1700 hlasů.