„Byl to náš první zápas po delší době. Chybělo nám osm kluků, bylo nás akorát jedenáct. Do branky musel trenér Čtvrtníček, i tak jsme ale rádi, že jsme utkání odehráli. Škoda, že jsme utkání nedotáhli do vítězného konce, ale soupeř byl snaživý,“ uvedl vedoucí mužstva Nedachlebic Cyril Řezníček.