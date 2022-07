Oba týmy nastoupily do utkání v oslabené sestavě, za hosty hrál i předseda oddílu Pavel Němeček, dres však navlékli také oba trenéři.

Přípravný fotbal -

Nedachlebice – Prakšice 2:0 (0:0). Branky: Nožička starší, Čtvrtníček

„První poločas byl poměrně vyrovnaný. Rozdíl ve výkonnosti se projevil až po změně stran, kdy jsme přidali na aktivitě i pohybu, z převahy vytěžili dva branky,“ uvedl vedoucí mužstva Nedachlebic Cyril Řezníček.

Domácí nastoupili do zápasu bez pěti hráčů. Po minulé sezoně navíc přišli o Šuranského, jenž má namířeno do Huštěnovic, a Bartoše, který bude hrát za Topolnou.

„Ještě to není oficiální, s oběma oddíly jednáme, ale kluci už u nás asi nebudou,“ předpokládá Řezníček.

Vedení Nedachlebic proto shání za odcházející hráče adekvátní náhradu. „Máme tady nějaké kluky na zkoušce. Máme zájem kádr doplnit a zkvalitnit,“ říká zkušený funkcionář.

Prakšice přijely na první utkání v letní pauze bez řady opor. Nastoupit tak musel nejen trenér Vladimír Polák, ale i předseda oddílu Pavel Němeček. Nováček I. B třídy skupiny C i se dvěma veterány a třemi dorostenci v sestavě odehrál slušné utkání a Nedachlebice potrápil.

„Z naší strany to byl velice dobrý zápas. Na to, že jsme byli hodně oslabení a soupeř hraje o třídu výš, tak to bylo opravdu solidní,“ říká hostující kouč Vladimír Polák.

Podívejte se: Topolná slavila devadesát let fotbalu. Má nové zázemí i knihu

Litovat mohl hlavně neproměněných samostatných nájezdů Sukupa a Hořínka. Jednu obrovskou šanci spálil i samotný trenér Polák. „Výsledek klidně mohl být opačný,“ míní prakšický trenér.

Vítěz okresního přeboru Uherskohradišťska se po postupu do vyšší soutěže nijak neposílil, mužstvo zůstalo stejné. „Rozhodli jsme se, že do kádru nebudeme nijak zasahovat. Myslíme si, že je dostatečně široký na to, aby I. B třídu zvládl a zabydle se v ní,“ prohlásil Polák.

Podle něj má mladý tým potenciál zlepšovat se a růst, klidně může potrápit favority včetně Starého Města, Ořechova nebo Slavkova. „Chceme hrát důstojnou roli, vyhnout se hlavně bojům o záchranu. Když se budeme pohybovat uprostřed tabulky, trošku výš, budeme spokojení,“ říká Polák.

Letní příprava: oslabený Hluk obdržel v Brumově šest branek, Ořechov vyhrál

V budoucnu by se v Prakšicích vyšší krajské soutěži nebránili. Nyní se ale o I. A třídě nemluví. „Potenciál v mužstvu je, ale nyní nechceme nic vykřikovat. Takoví nejsme, i když nějaké ambice taky máme,“ uvedl Polák.

Jak na tom fotbalisté Prakšic jsou, napoví nejenom pohárový duel s Nivnicí, ale především start nové sezony. Nováček hned na začátku čekají kvalitní soupeři. Kromě Polešovic také Slavkov a Staré Město. „Los máme celkem těžký, ale věřím, že chytíme nováčkovský lauf a bude se nám dařit,“ přeje si Polák.