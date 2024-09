Hřiště v Nedachlebicích je pod vodou, které se dostala i do kabin.

Pokračují s úklidem, po ničivé povodni dávají do pořádku hřiště i kabiny. Fotbalisté Nedachlebic budou až do konce týdne pracovat, nedělní duel 8. kola krajské I. A třídy skupiny B s Horní Lidčí si odložili na sobotu 9. listopadu.

V Nedachlebicích se po víkendové vodní smršti nezastavili. Dál pokračují s odstraňováním nepořádku, velkým úklidem.

„Hlavní hřiště máme hotové, teď doděláváme druhé. Posbírali jsme fůru kamenů a haluzí, které s sebou voda dovalila na trávník,“ hlásil ve středu večer dlouholetý činovník TJ Nedachlebice a vedoucí mužstva Cyril Řezníček.

V klubu neodstraňují nepořádek pouze z hracích ploch, ale zároveň vysušují a uklízejí šatny, která rovněž zaplavila velká voda.

„Vypadá to, že asi budeme muset koupit nový nábytek,“ říká Řezníček.

V Nedachlebicích po víkendových povodních jedou naplno, trénovat v tomto týdnu ale nebudou.

Vedení klubu na pátek svolá brigádu, až do neděle se bude hlavně uklízet. „Chceme to mít do neděle hotové, abychom se od úterý mohli začít chystat na další mistrovské utkání,“ dodává Řezníček.