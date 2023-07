Osm hráčů přišlo, pět odešlo. Kádr fotbalových Nedachlebic doznal po minulé sezoně spousty změn. Páteční přípravný duel na hřišti v Traplicích naznačil, že účastník I. A třídy skupiny B by měl být v nadcházejícím soutěžním ročníku silnější.

Proměněné penalta při zápase Traplic a Nedachlebic | Video: Libor Kopl

Svěřenci trenéra Ondřeje Čtvrtníčka hlavně ve druhé půli prokázali svoji kvalitu a soupeře z nižší soutěže přehráli tenisovým výsledkem 6:3. Dvě branky dal Patrik Šilhavý, jedna z letních posil Nedachlebic.

„Máme tu nové hráče, které jsme chtěli vidět. Ve čtvrtek jsme měli těžší trénink, takže kluci hráli ve velké únavě, ale zvládli to skvěle. Na výsledku nám nezáleželo. Chtěl jsem, aby pořád běhali, makali, aby se v zápase lépe poznali,“ říká Čtvrtníček.

Přípravný fotbal -

TJ TRAPLICE – TJ NEDACHLEBICE 3:6 (1:2)

Branky: Václav Trávníček, Tomáš Kolinský, Petr Bemer z penalty - Patrik Šilhavý 2, Pavel Hubáček, Adam Šůstek, René Kafka, Michal Pummer. Rozhodčí: Večeřa – Fridrich, Brhel. Diváci: 60.

Až na brankáře Hájka, který přijel pozdě z práce, a zraněného Řezníka, dorazili hosté do Traplic v kompletním složení a se všemi nováčky.

Velkou posilou bude především záložník Martin Lapčík. Ligový futsalista se do Nedachlebic vrací z Kvasic. V přípravném utkání zaujal i Patrik Šilhavý, jenž naposledy hrál ve Slovácku C, či Adam Šůstek z Kvítkovic.

Slušně se prezentovali také Vojtěch Roubínek z Jarošova a Tomáš Hoferek z Březolup, z Rakouska se navíc do Nedachlebic vrátili Kafka, Hána i Tureček.

Opačným směrem naopak zamířili bratři Dušan a Tomáš Klvaňovi. Dalšími ztrátami je odchod Piskláka do Huštěnovic a Miroslava Machala do Ostrožské Lhoty, přestávku od fotbalu si dává David Škrášek.

„Neříkám, že budeme silnější, ale o hodně mladší, což je pro klub hlavně směrem do budoucna super,“ míní Čtvrtníček.

Vedení klubu se hlavně podařilo úzký kádr doplnit, rozšířit, což byla hlavní priorita pro léto. „Už jsme nechtěli jezdit na zápasy v jedenácti lidech. Snad se nám podaří dotáhnout ještě jednoho hráče,“ věří Čtvrtníček.

„Ale s mužstvem se dá pracovat. Zkušenosti nějaké máme a na mladých klucích je vidět, že mají chuť pracovat,“ těší bývalého hráče Slovácka, Holic či Strání.

Nedachlebice začaly s tréninkem v úterý, chystat se budou třikrát týdně.

Fotbalista Nedachlebic Patrik Šilhavý po zápase v Traplicích

Zdroj: Libor Kopl

Před startem soutěže sehrají ještě pohárový duel v Ludkovicích, v případě postupu je čeká Hluk. Po vyřazené by už žádného soupeře nesháněly. „Normálně bychom trénovali,“ říká Čtvrtníček.

Traplice se zatím scházejí pouze v pátek. Po postupu do I. B třídy absolvovaly dva tréninky a duel s Nedachlebicemi. „Chceme ale trénovat i v úterý, protože vyšší soutěž bude fyzicky náročnější. To, co nám stačilo v okresním přeboru, bude pro I. B třídu asi málo,“ tuší trenér společného výběru Traplic a Jankovic Jaroslav Slavík.

Jeho tým v létě absolvuje pohárový duel s Buchlovicemi. Poražený z dvojice se pak utká se Slováckem C, na vítěze čeká Bystřice pod Hostýnem.

Traplice nastoupily do pátečního utkání bez kanonýra Janků, Urbanovského a Rozhona, jedinou novou tváří byl Dvouletý z Nedakonic.

„Byl tady na zkoušku, mohl by pro nás být přínosem, ale nevíme, jak se k tomu postaví jeho mateřský oddíl,“ uvedl Slavík.

Jinak mančaft zůstal po triumfu v okresním přeboru Uherskohradišťska stejný.

Na okresního rivala ale nestačil. „Narazili jsme na soupeře z vyšší soutěže, což jsme chtěli. Nedachlebice potvrdily svoji kvalitu, v poli nás přehrávaly. Kluci zjistili, že I. A třída je opravdu někde jinde, ale měli jsme tam i pár dobrých věcí, na kterých se dá stavět,“ říká Slavík.

Šanci v zápase dal všem fotbalistům. „Myslím, že se s tím poprali docela dobře, ale taky si uvědomujeme, že nás čeká spousta práce a taky kvalitnější soutěž,“ dodal Slavík.

Jeho tým držel s favoritem krok pouze v prvním poločase. Druhá půle už byla v režii Nedachlebic. Krátce po změně stran Kafka zvýšil na 3:1, pak se dvakrát za sebou trefil Šilhavý.

Osamocený Kolinský sice hlavou pohodlně snížil na 2:5, ale Pummer povedenou ranou vrátil hostům luxusní čtyřbrankový náskok. Domácí stačili porážku z penalty pouze snížit.