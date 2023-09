Poznali sílu jednoho z kandidátů na postup, favorita soutěže. Fotbalisté Nedachlebic i bez pěti hráčů statečně čelili posílenému týmu Kroměříže B. I když hotovo mohlo být už po prvním poločase, Hanáci zahazovali šance a celek ze Slovácka utkání díky výtečnému brankáři Hubáčkovi a proměněné penaltě Vrtáka nečekaně zdramatizoval. Triumf hostů hattrickem vystřelil Patrik Červenka.

Fotbalisté Nedachlebic podlehli Kroměříži 1:3 | Video: Mojmír Zapletal

Trenér Nedachlebic Ondřej Čtvrtníček mužstvo i po porážce 1:3 chválil. „Naši kluci makali, dřeli, tentokrát jim nemohu nic vytknout. Počínaje gólmanem a konče střídajícími hráči. Tentokrát nás podržel i gólman Hubáček,“ prohlásil Čtvrtníček.

Zatímco po předcházející výhře v Kunovicích s výkonem týmu spokojený nebyl, tentokrát i přes ztrátu mluvil jinak.

Je jasné, že si uvědomoval sílu soupeře. Kroměříž B je sice v I. A třídě nováčkem, vzhledem ke kvalitě mančaftu ale moc zápasů neprohraje.

I. A třída sk. B, 6. kolo -

TJ NEDACHLEBICE – SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ B 1:3 (0:1)

Branky: 78. Peter Vrták z penalty – 16., 60. a 87. Patrik Červenka. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 96.

„Při pohledu na sestavu soupeře byla patrná reprezentační přestávka. Hosté k nám přijeli se šesti druholigovými hráči, což bylo samozřejmě vidět. Mezi oběma týmy byl velký rozdíl, pokud bychom po prvním poločase prohrávali 0:5, nikdo by se asi nedivil. Hosté byli fotbalovější, lépe kombinovali,“ uznává Čtvrtníček.

Jenže Hanáci svoji převahu nedokázali vyjádřit brankami. V prvním poločase se prosadil pouze Červenka, další hráči své šance nevyužili.

„Čekal jsem, že soupeři dáme více branek, protože jsme si vytvořili spousto vyložených příležitostí. Bohužel v zakončení jsme nebyli až tolik kvalitní,“ posteskl si hostující trenér Karel Heinz.

I. A třída sk. B: Nivnice pokazila hody v Šumicích, Újezdec poprvé zvítězil

Hanáci šli sice poměrně brzy do vedení, ale jednogólový náskok do přestávky nenavýšili a za stavu 1:0 šli i do kabiny.

„I po změně stran jsme hráli nátlakově, drželi balon. Houževnatý soupeř ale pořád cítil šanci a byl nebezpečný. Nás dál srážely zahozené šance,“ říká Heinz.

Druhý poločas už byl vyrovnanější.

Hosté sice díky Červenkovi navýšili vedení, Nedachlebice ale po chybě soupeře a proměněné penaltě Vrtáka výsledek snížili na 2:1. Favorit nebral varování vážně, vzápětí domácí nastřelili břevno.

Další šanci soupeře zmařil gólman Lebánek. „Měl to v zápase strašně těžké, protože na něj skoro nic nešlo, ale při dvou nebo tří velmi těžkých situacích nás podržel,“ chválil brankáře Heinz.

Hlavní postavou utkání byl ale Patrik Červenka. Syn trenéra druholigové Kroměříže v závěru dorazil soupeře třetím gólem a zkompletoval hattrick.

„Za výhru jsme rádi, ale nakonec z toho klidně mohla být remíza, obrovské drama,“ ví dobře Heinz.

Zatímco Červenka v neděli střelecky zářil, útočník Jakub Dočkal se v zakončení soužil. Nejlepší druholigový střelec Hanácké Slavie se tentokrát neprosadil. „Sám nám chtěl pomoct, protože béčko je pro něj srdcová záležitost. Měl asi pět vyložených šancí, ale žádný gól nedal a sám na sebe byl hodně naštvaný,“ dodává Heinz.

Nedachlebice i bez hráčů odehrály slušné utkání. Domácím scházel nejen gólman Hájek, ale i Kafka, Nožička, Králík a taky nemocný Lapčík.

Slovácký celek je po odehraných pěti duelech desátý, béčko Kroměříže zůstává bez porážky a nahání vedoucí Nivnici.