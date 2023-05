A je to tu zase! Nadávky, vyloučení a ukončený zápas. Nedašov se brání!

V případě duelu ve Slušovicích ale do hry vstoupil jiný, zásadní faktor, na který Nedašov upozornil v oficiálním protestu.

Počasí!

Po sobotní dešťové průtrži s bouřkou totiž sudí kvůli vodě na hřišti duel nadvakrát odložil a hrát se začalo až o 50 minut později. „A zde je kámen úrazu! Byla to chyba rozhodčího a důvod, proč jsme protest Nedašova v plném rozsahu uznali jako oprávněný. Podle pravidel fotbalu totiž v tomto případě – posouzení způsobilosti terénu pro hru - může být začátek utkání posunut maximálně o dvacet minut. Zde hlavní sudí Antonín Horváth postupoval špatně a za svou chybu se bude zodpovídat komisi rozhodčích,“ vysvětlil předseda STK Stanislav Travenec.

Jeho komise navíc již rozhodla o novém termínu nedohraného zápasu ve Slušovicích. „Ve středu 24. května od 17.30 hodin na stejném místě. A již bez čekací doby! V opačném případě by hrozilo, že by se zápas nemusel dohrát do setmění,“ doplnil Travenec.

„A protože pochybení bylo na naší straně - řídícího orgánu soutěže, náklady spojené s tímto zápasem jdou za Zlínským KFS. V tomto případě tedy dopravné Nedašova, což v hrubém propočtu by mělo být okolo tří tisíc korun,“ upřesnil šéf STK s tím, že o náhradě, respektive odebrání paušálu za řízení utkání pro rozhodčí, se bude ještě jednat.

Vzhledem k anulaci budou omilostněni i oba nedašovští hříšníci Daniel Šenkeřík a Jarolím Holba, kteří byli již v 5. minutě utkání vyloučeni. „Na zápas se nahlíží, jako by se vůbec nehrál. Proto nemůže být ani za poločasové výkony nikdo potrestán, pochopitelně se i střelci zápasu ruší. Nový zápas startuje od stavu 0:0, hrát se bude nových 90 minut,“ upřesnil Stanislav Travenec.

Sám během své bohaté funkcionářské kariéry podobnou situaci, kdy musel svaz z důvodu vlastní chyby nařídit opakování zápasu, nezažil. „Jednou jsme v kategorii dorostu nařídili nový zápas, protože chybu udělaly oba kluby a místo kontumace v neprospěch obou se dohodly na opakování,“ doplnil předseda STK.

Středeční rozhodnutí pochopitelně v Nedašově přijali s radostí, zvláště, když už pár týdnů předtím domácí žádali o změnu termínu. Nyní by měli dorazit ve větším počtu, než je 11 fotbalistů potřebných na zápas. „Jsme rádi, že zvítězil zdravý rozum a kvitujeme rozhodnutí STK o anulování utkání,“ ulevil si ihned po rozhodnutí brankář a člen vedení TJ Nedašov David Solař. „Jsme toho názoru, že se zkrátka utkání hrát za daných podmínek nemělo. Rozhodně to nebylo nic osobního vůči hlavnímu rozhodčímu ani vedení soutěže, ale bylo naší povinností se ozvat, ať už vůči našim hráčům nebo fanouškům. Aby věděli, že stojíme za svým názorem a bojujeme za náš klub,“ zdůraznil Solař.

„Věříme, že se nám uzdraví zranění hráči a další se vrátí z důvodu červených karet. Už snad budeme v plné síle a o záchranu v soutěži se důstojně popereme. Jak v opakovaném utkání se Slušovicemi, tak i ve zbytku sezony. Rozhodně nic nebalíme a o záchranu chceme zabojovat. Stále totiž máme všechno ve svých rukách,“ cítí člen vedení TK Nedašov.

Ve Slušovicích rozhodnutí STK respektují a na opakování zápasu se připraví. I když v hodně nabitém programu a s trojicí reprezentantů, kteří se chystají na červnový evropský šampionát Regions Cup, to pro ně bude neplánovaná zátěž. „Bude to náročné, ale určitě se opět na duel co nejlépe připravíme. Zvážíme, kdo bude povolán, abychom zejména reprezentanty nezatavili,“ konstatoval trenér Slušovic Jan Večeřa.

„Pořád se ale nemohu zbavit dojmu, že Nedašov u nás nechtěl hrát a dohrát. Už dříve žádal odklad kvůli nějaké akci, oslavě třicátých narozenin, což mi přijde absurdní u celku hrajícího prestižní krajský přebor. Mají záložní a dorostenecký tým, který v sobotu hrál nedaleko v Březnici. My již druhý týden za sebou hrajeme středa - neděle, nyní nás čeká uprostřed týdne pohárové finále. Nemáme volné termíny a čas na odpočinek,“ poznamenal trenér Slušovic.

„Ano, sudí udělali chybu, ale nesouhlasím, že se hrálo na neregulérním terénu. Voda po průtrži rychle vsákla, už mnohokrát jsme hráli na mnohem horších hřištích. Když jsem viděl, na čem hrál ligový Zlín, tak u nás byly podmínky mnohem lepší,“ dodal rozhodně Jan Večeřa.