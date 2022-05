„Byl jsem nažhavený. Když jsem měl den, chtěl jsem z toho vydupat co nejvíc,“ přiznává s úsměvem jeden ze strůjců osmibrankového přídělu.

Fotbalisté Ořechova potvrdili proti okresnímu rivalovi roli velkého favorita, Ostroh deklasovali 8:0 a protáhli sérii výher na deset utkání.

„Jsou to pro nás povinné tři body, ale nechtěli jsme to podcenit. Naopak jsme si chtěli zahrát dobrý fotbal, užít si to. Já jsem chtěl, ať soupeři ještě přidáme nějaké branky, jdeme do toho víc, ale druhý poločas už od nás nebyl takový,“ vadí Hynčicovi.

Z prvního hattricku v sezoně měl pochopitelně radost. Hlavně první trefa byla skvostná. Odchovanec Slovácka se na dvaceti metrech opřel do míče, který skončil v šibenici.

„Konečně mi to sedlo,“ radoval se. „Skoro v každém zápase jsem měl podobnou šanci a nikdy jsem to netrefil. Teď se to zlomilo. Snad budu takto pokračovat i dál,“ přeje si.

Sokol i díky Hynčicovi ničí soupeře, na jaře válí. Ztráta na vedoucí Zborovice se však netenčí, teď je pětibodová. Stáhnout manko se celku z Uherskohradišťska už zřejmě nepodaří, byť do konce sezony zbývají ještě čtyři kola a nejlepší týmy se ještě utkají spolu.

„Teď zpětně vidíme, že na podzim to byly zbytečné prohry. Nyní nemůžeme zaváhat, každý zápas jedeme naplno a čekáme, že Zborovice někde ztratí. Hlavně u nich musíme vyhrát,“ ví dobře.

I když se v Ořechově o vyšší soutěži moc nemluví, hráči by se I. A třídě rozhodně nebránili. „Nevím, co vedení, ale stejně jako kluci chci postupovat, jít nahoru,“ říká.

Hynčica přišel do Sokola před třemi lety z Malenovic, kde trénuje jeho táta. „Hecujeme se, ale spíš v dobrém. Přejeme si navzájem,“ tvrdí.

Zatímco u rivala se mu to příliš nezamlouvalo, v Ořechově, kde má přítelkyni, mu nic neschází. „Jsem tady moc spokojený. Líbí se mi tady,“ přiznává.

Do klubu jej zlákal hrající předseda Roman Trlida. „Kdysi jsme se potkali na nějaké zábavě a tam jsme se domluvili,“ vybavuje si.

Rodák ze Starého Města prošel mládeží Slovácka. Ve vyhlášené akademii byl až do staršího dorostu.

Dvě sezony strávil v třetiligové Kroměříži, následně prošel Stráním, Blatnicí a Kuřimí, aby zakotvil právě v Ořechově. „Úroveň soutěže je trošku slabší, ale možná je to tím, že my máme velmi dobrý tým. Všechno si to sedlo, hlavně dopředu jsme stoprocentní,“ upozorňuje.

Protože bydlí a pracuje v Brně, na Slovácko jezdí vždycky v pátek, kdy absolvuje trénink a o víkendu odehraje zápas a vrací se zpátky do jihomoravské metropole, kde pracuje jako dispečer a stará se o kamiony. „Zvolil jsem práci před fotbalem,“ dodává.