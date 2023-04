Nedělní deštivý duel ve Zlechově, kde se v 16. kole krajské I. B třídy skupiny C představili fotbalisté Slavkova, skončil remízou 1:1. Domácí poslal do vedení ve 23. minutě Lukáš Kedra, za hosty srovnal ve druhém poločase střídající Roman Sládeček.

Fotbalisté Zlechova (červenočerné dresy) v 16. kole krajské I. B třídy remizovali se Slavkovem 1:1. | Foto: Deník/Libor Kopl

Okresní rivalové po úvodním jarním nezdaru bod brali. „Remíza je zasloužená,“ míní domácí trenér Libor Matoušek.

„Nakonec mohly vyhrát oba týmy, dělba bodů je ale asi spravedlivá,“ souhlasí kouč Slavkova Miroslav Mančík.

Víkendové střetnutí poznamenal déšť, nepříjemný vítr, mokrý trávník. Tabulkový sousedé se sice snažili kombinovat, ale naráželi na pevné a důrazné obrany.

I. B třída sk. C, 16. kolo -

SK ZLECHOV – TJ SOKOL SLAVKOV 1:1 (1:0)

Branky: 23. Lukáš Kedra - 70. Roman Sládeček. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 124.

V prvním poločase moc šancí k vidění nebylo. Hrálo se spíš mezi šestnáctkami. Zlechov udeřil hned z první vážnější akce.

Kedra se dostal v šestnáctce hostí k míči a propálil gólmana Kvasničku. Domácí v té době paradoxně hráli v deseti bez ošetřovaného záložníka Duchtíka.

„My jsme byli v prvním poločase lepším týmem a zaslouženě vedli,“ říká Matoušek.

Jeho tým ale po přestávce přepustil soupeři střed hřiště a po chybě inkasoval vyrovnávací gól. V 70. minutě se po akci Bahulíka lobem přes brankáře i obránce prosadil střídající Sládeček.

Další branky už diváci neviděli.

„Myslím, že kdybychom odskočili na 2:0, asi by bylo rozhodnuto. Jinak utkání bylo vyrovnané. Bylo to o tom, kdo dá druhý gól, ten vyhraje. Moc šancí ke skórování ale nebylo. Škoda, že se zase ochladilo, pršelo. Mokrý trávník i silný vítr dělaly hráčům problémy,“ prohlásil Matoušek.

Navštívili jsme: Hluk sesadil z čela neškodné Těšnovice a zamotal boj o postup

V první půle se navíc dost žlutilo, nakonec ale zápas dohráli všichni borci.

„Byl to vyrovnaný a kvůli rozhodčímu místy trochu vyhrocený zápas. Do utkání jsme nevstoupili úplně dobře. Domácí byli v první půli, z první vážnější akce šli do vedení. My jsme se po změně stran zlepšili a zaslouženě skóre srovnali,“ uvedl Mančík.

Hostům se v zápase nám zranil kapitán Chovanec, který s nateklým kotníkem odjel na pohotovost. „Vypadá to, že má výron,“ hlásil Mančík.