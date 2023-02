Bývalý manažer ligového Synotu výsledek nijak nepřeceňoval. „Pro mě není v tuto chvíli rozhodující, ale je pravda, že jsme chtěli Nedachlebicím oplatit letní porážku. Naopak loni v zimě jsme tu taky vyhráli, jenže to jsme si museli půjčit čtyři kluky z Boršic a Buchlovic,“ připomíná předcházející střetnutí Hastík.

S výkonem mužstva mohl být spokojený. „Hlavně první poločas se mi líbil, byl docela slušný. Ve druhé půli jsme hráli na až moc roztaženém hřišti. Nedachlebice sice mají v sestavě několik zajímavých hráčů, ale do mnoha šancí jsme je nepustili. Vzadu jsme to zvládli,“ těší Hastíka.

Hlavní postavou sobotního střetnutí byl Roman Trlida. Šestatřicetiletá opora Ořechova již v úvodní části zkompletovala hattrick a po přestávce přidala soupeři další dvě branky. „Ale kluci mu spílali, že další čtyři tutovky zahodil,“ usmívá se Hastík.

Přípravný fotbal -

TJ SOKOL OŘECHOV – TJ NEDACHLEBICE 6:1 (3:0)

Branky: Roman Trlida 5, Špendlík – Vrták.

Další výsledek: STARÉ MĚSTO – FC KYJOV 1919 6:5 (5:2)

Branky Starého Města: Petek 2, Brázdil 2, Štaubert, Otáhal.

Ořechov nevyužil ani další příležitosti, klidně mohl zvítězit ještě výraznějším rozdílem. Porážku hostů mírnil za rozhodnutého stavu Peter Vrták.

„Na výsledek jsme nehráli. Porážka s námi nic nedělá. Neděláme z toho žádné závěry. Je potřeba si to říct, časem si to sedne. Nyní zkoušíme něco nového. Je to náš první zápas, takže kluci měli těžké nohy. Není to takové, jako by si sami představovali. Pohyb, zpracování i přihrávky byly horší,“ uvedl trenér Nedachlebic Ondřej Čtvrtníček.

Stabilní účastník krajské I. A třídy skupiny B po podzimu přišel o tři důležité hráče.

Hána, Tureček i Kafka zamířili do Rakouska, klub náhradu za trojici borců zatím nesehnal. „Doba je špatná, ale pokusíme se kluky nahradit a mužstvo doplnit. Něco domluvené máme, ale těžko říct, jak to dopadne,“ pronesl Čtvrtníček.

Navštívili jsme: Gago se po návratu do Bojkovic blýskl hattrickem proti Slavkovu

Dobrou zprávou je návrat Dušana Klvani po roční pauze. „Snad se dostane zpátky do fyzické a později i do střelecké pohody a koleno mu vydrží,“ přeje si Čtvrtníček.

Proti Ořechovu postrádal i jedničku Hájka. Větší trable s gólmany má ale soupeř.

Kuchař má zraněné koleno, Posolda je od léta mimo, takže proti Nedachlebicím si Sokol vypůjčil od Nivnice Junaštíka. „Kluci to narychlo domluvili v pátek večer. Jsem rád, že přišel a pomohl nám, protože jinak by musel do branky někdo z hráčů,“ ví Hastík.

Zkušený kouč a funkcionář by Junaštíkovi služby rád využil i na jaře. Otázka je, jak se k tomu postaví Nivnice, která brankáře v zimě přivedla z Bánova. „Pokud by měl zájem, rádi bychom si jej půjčili,“ přiznává Hastík.

Návrat Kuchaře totiž neumí odhadnout. „Je otázka , kdy bude v pořádku. Může se z toho vyklubat problém pro zbytek jara,“ míní.

Zimní přípravu s týmem zatím nezahájili ani Durna s Hynčicou, žádný trénink neabsolvoval ani veterán Kowalík. „Pořád zimují, což mě mrzí, protože na podzim byli hodně využíváni. Přijde mi, že to trošku přehánějí. Hrávat budou ti, co trénují. Jinak to nejde,“ ví kouč Sokola.

K dispozici má i Martykána, jenž na podzim hostoval v Kněžpoli. Úplně novou tváří je Matěj Jegla z Ostrožské Lhoty. „Hledáme mu optimální místo. Na míči je dobrý, má přehled, ale rezervy v pohybu. Některé věci musí vylepšit, aby byl na trávníku obratnější a dravější. Dynamika mu trošku chybí,“ všiml si Hastík.

Hluk na úvod zdolal Rohatec. Střelou do šibenice rozhodl navrátilec Zelinka

Jeho tým od čtvrtka do neděle absolvuje soustředění v Brumově. Na Valašsko by měla odjet většina kádru. Po návratu na Slovácko čeká fotbalisty Ořechova ladění formy na jarní část sezony.

Výkonnost Sokola otestují Kozojídky, Veselí nad Moravou nebo Buchlovice. Pořád nás čeká dost práce. Chceme být připravení tak, abychom na jaře co nejvíc ztížili vedoucímu Starému Městu jeho cestu za prvním místem,“ říká Hastík.

„A když se nám to nepovede, budeme se snažit být nejlepším týmem na druhém místě, které by za jistých okolností mohlo být z hlediska postupu zajímavé,“ míní.

I proto Ořechovští nic nevypustí, od začátku do konce pojedou naplno. „Chceme získat co nejvíc bodů, vyhrát všechny utkání. Hlavně se těšíme na velikonoční souboj ve Starém Městě, kde chceme vyhrát o víc než čtyři branky, abychom pozici měli ještě lepší,“ dodává.

Jiskra stejně jako Ořechov nasázela soupeři o víkendu šest branek. Neporazitelný lídr krajské I. B třídy skupiny C na Širůchu přestřílel Kyjov 6:5.

„Zase nám chybělo hodně kluků, hrát museli i dorostenci. Byl to takový uvolněný zápas, moc se nebránilo. Oba týmy se snažily hrát, neustále útočily. Místo pátečního tréninku, který jsme kvůli špatnému počasí museli zrušit, to byl povedený trénink,“ pochvaluje si trenér Starého Města Petr Sonntag.