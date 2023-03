Vyrovnaný, ale nepříliš pohledný souboj na jaře neporažených týmů rozhodla trefa hostujícího Michala Málka ze 79. minuty. Starší dorostenci Slovácka v pátečním zápase 18. kola I. Celostátní ligy podlehli na umělé trávě v Kunovicích Baníku Ostrava 0:1 a v neúplné tabulce klesli na osmé místo. Soupeř už je naopak čtvrtý.

Starší dorostenci Slovácka podlehli Baníku 0:1 | Video: Libor Kopl

Zatímco ostravští mladíci zaknihovali třetí výhru v řadě, celek z Uherského Hradiště poprvé po zimní pauze vyšel střelecky i bodově naprázdno.

„Nechci snižovat kvalitu soupeře, my jsme ale podali nejhorší jarní výkon. Herně jsme za Ostravou až tolik nezaostávali, Baník na tom byl hlavně silově lépe. Alespoň bod jsme ale uhrát mohli,“ cítí domácí trenér Dominik Pěnička.

Jeho tým nezopakoval slušné výkony s Jihlavou a v Pardubicích, proti moravskému rivalovi se vůbec neprosadil.

„Utkali jsme se s velmi kvalitním soupeřem. Na Baník jsme se pečlivě chystali, ale utkání jsme nezvládli,“ posteskl si Pěnička.

I. Celostátní liga dorostu U 19, 18. kolo -

FC SLOVÁCKO – AKADEMIE FC BANÍK OSTRAVA 0:1 (0:0)

Branka: 79. Michal Málek. Rozhodčí: Volek - Svoboda, Prokůpek. Diváci: 83.

Zklamaný byl z výkonu i přístupu. Obrovské výhrady měl hlavně k druhému poločasu. „Přestali jsme hrát, polevili jsme. Baník toho využil, dostal se do pár akcí a z jedné nám vstřelil branku,“ smutnil kouč Slovácka.

Klíčová chvíle nudného střetnutí přišla deset minut před koncem. Domácí několikrát za sebou nedokázali odvrátit míč do bezpečí. Balon se dostal k Málkovi, který jej levou nohou přes brankáře Urbana přesně zakroutil na zadní tyč.

„Pro nás je to cenná výhra a velká psychická vzpruha do další práce,“ radoval se hostující trenér Marcel Frajt.

Jeho tým se v zimní pauze zvedl a na jaře pouze vítězí. „Po podzimu jsme měli bilanci z venkovních zápasů strašidelnou, teď se nám ji daří zlepšovat. V Českých Budějovicích i na Slovácku jsme vyhráli shodně 1:0. S nulou v zádech je to pro nás potěšující,“ prohlásil Frajt.

Sličná fotbalistka tipuje výhru Slovácka 3:1! Fanoušky chce slyšet až do Kunovic

Ten si přitom se svými kolegy chystá mančaft už na příští sezonu. „Posunuli jsme většinu mladých kluků. Jsme rádi, že se nám teď tak daří,“ uvedl.

Páteční duel na Bělince ale mnoho šancí ani vzruchu nenabídl. Ostravští dorostenci sice byli více na míči, ale žádnou tutovku si nevypracovali.

V první půli zahrozili jenom střelami Málka, Beweneho a Zelenky, po změně stran se dostali jen k několika centrům, které posbíral spolehlivý Urban. Ujal se až technický pokus Málka.

„Soupeř dobře bránil a Ono se těžko hraje do zhuštěné obrany. My jsme však byli trpěliví a za to jsme taky byli odměnění,“ těší Frajta.

Slovácko mělo jen pár rohů a standardních situací, gólmana Kubného ale v podstatě neohrozilo. „Musíme se zklidnit,“ ví Pěnička.

Jeho tým za týden zajíždí do Českých Budějovic, kde se pokusí odčinit domácí nezdar. „S Baníkem jsme nepracovali tak, jak jsme měli. Máme se v čem zlepšit. Bez té píle to nejde,“ dodává Pěnička.