Za Jiskru srovnal ještě v první půli parádní ranou do šibenice Otáhal. „Kluky musím i přes porážku pochválit. Proti týmu z vyšší soutěže to odmakali. Pro nás to byl dobrý zápas, poučná konfrontace s velmi kvalitním soupeřem,“ uvedl trenér Starého Města Petr Sonntag.

Přípravný fotbal -

JISKRA STARÉ MĚSTO – TJ OSVĚTIMANY 1:3 (1:1)

Branky: Otáhal - Tomaštík, Skřivan, Kowalík

Zatímco Jiskra odehrála v zimní přípravě hned několik duelů proti týmům z vyšší soutěže, pro Osvětimany to byl teprve druhý přípravný zápas. Zatímco v Lednici celek z Uherskohradišťska padl 1:2, ve čtvrtek zvítězil 3:1.

Pátý tým krajského přeboru před startem jarních odvet ještě čeká souboj s Mutěnicemi. „Možná ještě sehrajeme nějakou generálku, ale žádného soupeře zatím domluveného nemáme,“ přiznává Němčický.

Osvětimany se na druhou polovinu sezony chystají dvakrát týdně. „Trénujeme buď v domácích podmínkách nebo v Uherském Hradišti na malé umělce,“ hlásí známý kouče.

Němčický už nepočítá se službami Radima Straňáka. Ofenzivní fotbalista se po půl roce vrátil zpátky do rodné Nivnice.

Jisté není setrvání ani mladíků, kteří v Osvětimanech hostovali ze Slovácka B. „Budeme to ještě řešit,“ říká Němčický.

Jediným nováčkem je Denis Ševčík. Jednadvacetiletý odchovanec Kvítkovic prošel mládeží Slovácka, podzim strávil v Rakousku. Ve čtvrtek proti Starému Městu ale nehrál. Favorit postrádal i Šumulikoského, zraněného Mareše nebo Čevelíka.

Navštívili jsme: fotbalisty Kunovic převzal Vojtěšek, Topolná přišla o tři hráče

Ani Jiskra ale nebyla kompletní. Přitom po utkání na soustředění do Brumova vyrazil kompletní tým. „Někteří kluci jsou sice zranění, ale jedeme úplně všichni. Nikdo se neomluvil,“ hlásí trenér Starého Města Petr Sonntag.

K dispozici má téměř totožný kádr jako na podzim. Citelný je pouze odchod talentovaného středopolaře Obdržálka do třetiligového Uherského Brodu, jinak žádná náhrada na Širůch nedorazila. „Ani jsme nikoho nesháněli,“ tvrdí Sonntag.

Jeho tým pobude v Brumově od čtvrtka do neděle. Zato Osvětimany se chystají výhradně v domácích podmínkách.