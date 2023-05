Fotbalisté Ostrožské Nové Vsi se po dvou úvodních jarních porážkách v krajské I. B třídě skupiny C zvedli. Svěřenci trenéra Bronislava Šálka bodovali potřetí v řadě, Zlechov v neděli i po vyloučení Pavla Lorence udolali 2:0 a v tabulce se dostali před sousední Uherský Ostroh na jedenácté místo.

Fotbalisté Ostrožské Nové Vsi (zelené dresy) doma v 19. kole I. B třídy skupiny C zdolali Zlechov 2:0. | Foto: Deník/Libor Kopl

Důležitou výhru Novovešťanům přinesly trefy Jelénka a Dorušky. „Pro nás je to důležitá výhra. Odlepili jsme se trošku od spodku tabulky. Klukům by měla pomoct do dalších zápasů,“ věří trenér Ostrožské Nové Vsi Bronislav Šálek.

Zatímco domácí slavili cenný triumf nad soupeřem z horní poloviny tabulky, hosté na půdě okresního rivala zklamali. Neběhali, nedokázali si pořádně přihrát, zápasem se vyloženě protrápili, aniž by vůbec ohrozili domácího brankáře Bočka.

„Zklamání je obrovské. Podali jsme žalostný výkon. Za celé utkání jsme pořádně nevystřelili,“ láteřil právem rozladěný trenér Zlechova Libor Matoušek.

I. B třída sk. C, 19. kolo -

FK OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – SK ZLECHOV 2:0 (1:0)

Branky: 3. Radek Jelének, 77. Jan Doruška. Rozhodčí: Bartoš. Červená karta: 59. Lorenc (Ostrožská Nová Ves). Diváci: 150.

Jeho tým se nedokázal v Ostrožské Nové Vsi přiblížit výkonu z minulého týdne proti Malenovicím, výhru 4:0 nepotvrdil. „Nepomohlo nám ani vyloučení soupeře po hodině hry,“ posteskl si Matoušek.

Zlechovští inkasovali gól hned ve 3. minutě, kdy se prosadil Jelének. „Nám vyšel vstup do zápasu, brzy jsme vedli,“ těší Šálka.

Hosty naopak branka srazila. „Sice jsme inkasovali gól hned v úvodu, ale lepší než ho dostat v poslední minutě. Měli jsme spoustu času na to, abychom výsledek zvrátili, ale výkon neodpovídal našim možnostem,“ štve Matouška.

Jinak se ale diváci nudili. Hrálo se hlavně mezi šestnáctkami. K vidění byla spousta nepřesností a faulů. Hra byla rozkouskovaná, po změně stran upadla do šedého podprůměru, k čemuž přispěl i nepříliš jistý rozhodčí Bartoš.

Poctivě bránící a bojující domácí už vedené nepustili. Klid jim přinesla přesná hlavička Dorušky po standardní situaci Štefánka.

Zlechov protivníka nezatlačil ani po vyloučení domácího Lorence v 59. minutě.

„Chválím defenzivu, protože jsme soupeře nepustili do jediné šance, k nějaké vážnější střele,“ uvedl Šálek.

Ostrožská Nová Ves sice získala tři body, ale přišla o dva hráče. Kromě vyloučeného Lorence i o útočníka Kreisla, který si na konci první půle poranil koleno, hřiště opustil na nosítkách.

„Uvidíme, jak na tom budeme příští týden. Snad to ale nějak poskládáme,“ věří Šálek.

Jeho tým se v neděli představí v Prakšicích, Zlechov se pokusí vylepšit reputaci doma proti Lhotě.