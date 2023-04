Proměněná penalta Rostislava Slobodiana z první půle rozhodla vyrovnaný deštivý duel 16. krajského přeboru Zlínska v Luhačovicích, kde domácí lázeňský tým zdolal Osvětimany 1:0 a v neúplné tabulce se dostal právě před sobotního soupeře na šesté místo.

Fotbalisté Luhačovic doma zdolali Osvětimany 1:0 | Video: Libor Kopl

Klíčová chvíle přišla v 19. minutě. Zkušený sudí Zpěvák po souboji hostujícího obránce Růžičky s domácím útočníkem Novákem uvnitř pokutového území Osvětiman bez váhání ukázal na bílý puntík a nařídil proti hostům přísnou penaltu, která vzbudila mezi hrstkou diváků rozruch.

I když se podle hostů z Uherskohradišťska o nedovolený zákrok nejednalo, soupeř měl jasno. „Penalta byla. Já jsem si soupeře chtěl rukou trošku odstrčit a on mě za ni stáhl k zemi,“ popsal hlavní moment střetnutí luhačovický ofenzivní středopolař Jakub Novák.

Krajský přebor, 16. kolo -

FK LUHAČOVICE – TJ OSVĚTIMANY 1:0 (1:0)

Branka: 20. Rostislav Slobodian z penalty. Rozhodčí: Zpěvák – Kotačka, Schnürnacher. Žluté karty: Novák, Amoako – Zapletal, Groulík, Růžička, Mareš. Diváci: 68.

Slobodian nabídnutou příležitost využil. Pokutový kop proměnil a vstřelil jedinou branku jinak poklidného zápasu.

„Porážka nás mrzí, protože přišla z velmi přísného pokutového kopu. Jinak to byl poměrně vyrovnaný zápas,“ uvedl kouč Osvětiman Pavel Němčický.

Luhačovice těžkou šichtu zvládly i přesto, že měly problémy se sestavou. „Máme ji trošku rozsypanou. Čtyři kluci nastupovali se sebezapřením, což bylo znát. Tempo hry nám po změně stran trošku uvadlo, nedokázali jsme vpředu podržet balon,“ posteskl si domácí kouč Jan Jelínek.

Bývalý ligový obránce i trenér musel mužstvu na konci střetnutí vypomoct přímo na place, místo Štěpána Červenky šel v 77. minutě na hrot. „Hráčů moc nemáme a já byl jediný, kdo mohl nahoře podržet balon,“ vysvětluje Jelínek.

„I když to nemám rád, tak jsem do sestavy sáhl. Naštěstí se to povedlo a vítězství jsme uhájili,“ těší známého kouče.

Luhačovicím rozhodně patřila první půle, ve které byly aktivnější i nebezpečnější. Gól však daly pouze z omílané penalty.

„Pětatřicet minut první půle jsme měli pod kontrolou. Herně jsme byli lepší,“ souhlasí Jelínek.

Hned v úvodu napálil mladík Novák, který o víkendu slavil dvacáté narozeniny, tyč. Po rohu Slobodiana zase hlavičkoval domácí kapitán Ondřej Červenka, překonaného gólmana Chvoku zastavil před brankovou čarou stoper Mareš.

Osvětimany v úvodní části zahrozily jenom střelami Skřivana a Bartoše, jinak brankář Švec moc práce neměl.

„Už v posledních deseti minutách úvodní části jsme ale byli pasivní, hosté nás začali tlačit,“ všiml si Jelínek.

Rozhodčí Zpěvák k penaltovému zákroku: Za svým rozhodnutím si stojím„Vzájemný souboj obou hráčů v pokutovém území jsem měl ve svém zorném poli. Útočník Luhačovic se dostal před obránce Osvětiman, který ho následně přidržel rukama za dres a přivodil tak jeho pád. Z toho důvodu jsem nařídil pokutový kop a kromě herního trestu jsem provinivšímu se hráči udělil také osobní trest v podobě žluté karty za nesportovní chování - držení soupeře za dres v nepřerušené hře bez zjevné snahy a možnosti hrát míčem, čímž provinivší se hráč projevil nedostatek respektu ke hře," odůvodnil své rozhodnutí z dvacáté minuty hlavní rozhodčí Petr Zpěvák. „Na rozdíl od kolegů z vyšších profesionálních soutěží nemám k dispozici opravný prostředek v podobě VAR. Za svým rozhodnutím učiněným na hrací ploše si stojím," dodal Zpěvák.





Domácí se po přestávce soustředili hlavně na obranu, hrozili jen výjimečně. Dorážku O. Červenky ale zblokovala hostující obrana a hlavičku střídajícího Danquaha lapil Chvojka. Další akci Afričan nedotáhl.

Osvětimany měly ve druhém poločase navrch, ale do zakončení se dostávaly pouze sporadicky. „Hosté byli fotbaloví, dobývali nás, ale nijaké velké šance neměli. Dokázali jsme totiž jejich akce zastavovat,“ uvedl Jelínek.

Nejblíže vyrovnání tak byl v nastaveném čase Ševčík, pokus střídajícího hráče ale bravurně lapil výtečný Švec.

„Ve druhém poločase jsme se snažili vyrovnat. Dobývali jsme obranu Luhačovic, ale v předfinální a finální fázi nám chyběla kvalita,“ ví Němčický.

Jeho tým tak prohrál i druhý soutěžní zápas po zimní pauze. „Vstup do jara jsme si představovali trošku jinak, ale takový je fotbal. My se musíme zase zlepšit a příští zápas doma konečně vyhrát,“ řílá kouč Osvětiman.

Hostům na Zlínsku scházel pouze útočník Furmánek, jenž se zranil v prvním zápase proti Morkovicím¨a sobotní duel sledoval pouze z tribuny. „Má svalové potíže, takže to asi bude na delší dobu,“ předpokládá Němčický.

Skřivan zase kvůli povinnostem v ligovém Slovácku odehrál pouze první poločas. Naopak v sestavě byl stoper Martin Kabelka. Někdejší mládežnický reprezentant přišel do Osvětiman z třetiligového béčka Slovácka.

Sobotní duel se kvůli deštivému počasí odehrál na umělé trávě. „My jsme na přírodní trávě ještě nebyli. I další domácí zápas asi budeme hrát na umělce,“ myslí si Jelínek.

Penaltový zákrok si můžete prohlédnout na záznamu z utkání TV COM na odkaze v čase 13:15

