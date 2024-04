Tahle trefa patří do televize. Fotbalista Uherského Brodu Marek Mančík ozdobil sobotní…

Svěřence i přes nepřesnou finální fázi zase chválil. „Za to, že byli trpěliví a zvládli to,“ poznamenal.

Nedašov byl po Koryčanech a Újezdci třetím soupeřem, který přijel na Bělinku s výhradně defenzivní taktikou, pouze bránit.

I. A třída sk. B, 19. kolo -

FOTBAL KUNOVICE – SK NEDAŠOV 2:0 (0:0)

Branky: 60. Pavel Šmatelka, 88. Radek Polách. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 180.

„Hosté zalezli, v deseti byli na vlastní polovině, což se ale nedivím, když v posledních třech zápasech dostali patnáct branek,“ uvedl domácí kouč.

Celek ze Slovácka stejně jako v minulých domácích zápasech držel balon, kombinoval, ale v poslední třetině hřiště se trápil. „Hrajeme neustále do plných. Velká škoda, že se nedokážeme dříve prosadit, pomohla by nám rychlá branka,“ ví dobře Vojtěšek.

Jeho tým se v první půli pouze zastřeloval. Dvakrát tvrdě pálil Polách, jednou to zkusil i mladík Obal. Nejblíže ke gólu byl ve 35. minutě útočník Králík, po centru Polácha hlavičkoval ve výhodné pozici mimo.

Nedašov pořádně zahrozil pouze jednou. Dalekonosná rána hostujícího kapitána Pagáče protáhla gólmana Němčického, který tvrdý pokus vytěsnil nad břevno. Jinak téměř žádnou práci neměl.

Kunovice měly i po změně stran velkou převahu, šancí ovšem tolik nebylo. Favorita vysvobodil až záložník Šmatelka, který po hodině hry otevřel skóre. V závěru ještě přidal pojistku dalekonosnou střelou Polách.

Ještě za stavu 1:0 nebezpečně střílel Gajdošík, kterého bravurně vychytal hostující brankář Solař.

„Jsme rádi, že jsme to zvládli. Za týden jedeme do Šumic, pak nás čekají soupeři z popředí tabulky, což pro nás možná bude lepší, protože Nivnice, Kroměříž B nebo Těšnovice budou chtít hrát fotbal,“ věří Vojtěšek.

Kunovice to v neděli dopoledne zvládly i bez mazáka Perůtky. Ex-ligový středopolař si plnil povinnosti u žáků Slovácka. „Jirka je pro nás důležitý, ale musíme se naučit hrát i bez něj,“ ví dobře Vojtěšek.

Hostům zase citelně chyběl kapitán Josef Fojtík. I s ním by to měli na Uherskohradišťsku složité. „Je ale vysoký, výborný hlavičkář. Jistě by nám pomohl,“ věří hostující kouč Tomáš Kolínek.

Fotbalisté Nedašova si na Bělince žádnou ostudu neutrhli, na první venkovní výhru v letošním ročníku ale stále čekají.

„Po dvou debaklech jsme se potřebovali trošku zvednout, uhrát bod, což se nám ale nepodařilo. Nastoupili jsme s rozestavením 5-3-2, defenziva nám docela fungovala. Škoda, že ve druhém poločase foukal tak silný vítr, který nám neumožnil, abychom zahrávali jednu nebo dvě standardky, ze které bychom zahrozili nebo i udeřili. Věřili jsme, že tady nějaký gól dáme, ale Kunovice byly lepší, zasloužily si vyhrát, protože se hrálo se víceméně na jednu bránu,“ ví dobře Kolínek.

„My jsme chtěli hrát tak, abychom domácí do mnoha šancí nepustili, což se nám podařilo. Nezvládli jsme ale dvě situace a znovu prohráli,“ povzdechl si.

Nedašov i přes další nezdar zůstává osmý.