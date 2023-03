Soupeřům z čela tabulky vyslali jasný vzkaz. Hned v prvním soutěžním zápase po zimní pauze ukázali, že to s postupem do krajského přeboru myslí naprosto vážně. Fotbalisté Hluku v dohrávce 10. kola I. A třídy skupiny B zdemolovali Bojkovice 8:1 a přiblížili se vedoucím Těšnovicím na dva body.

Fotbalisté Hluku slaví výhru nad Bojkovicemi | Video: Libor Kopl

„Zápas nám vyloženě sedl,“ uvedl spokojený trenér Spartaku Aleš Zlínský.

Hlučané si skvělou formu ze zimní přípravy, ve které pětkrát zvítězili, přenesli i do mistrovských utkání. Soupeři z popředí tabulky nedali žádnou šanci a po úvodní oťukávací dvacetiminutovce ho neskutečně smetli.

„Od začátku jsme byli lepší, rychlejší, důraznější. Hráli jsme jednoduše, Bojkovice naopak špatně bránily, čehož jsme využili. Hosté to takticky nezvládli, nám vyšlo všechno,“ radoval se Zlínský.

Sobotní duel si podmanil Štefan Bartošek. Dvacetiletý křídelník ve 23. minutě otevřel skóre, do přestávky zkompletoval hattrick a svůj mimořádný korunoval ve druhém poločase dalšími třemi brankami.

I. A třída sk. B, dohrávka 10. kola -

TJ SPARTAK HLUK – SK SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE 8:1 (3:0)

Branky: 23., 28., 39., 47., 62. a 69. Štefan Bartošek Štefan, 59. Adam Zelinka, 82. David Zlínský - 61. Petr Gago. Rozhodčí: Rybka - Korch, Uhlířová. Žluté karty: Horák, Zelinka (oba Hluk). Diváci: 100.

Celkově se trefil šestkrát. Bojkovicím nasázel stejně branek jako za celý podzim!

„V přípravě se mu moc nedařilo, v tréninku taky ne, ale tento zápas mu neskutečně sedl. Je to rychlostní typ, soupeř jej nestačil bránit,“ uvedl Zlínský.

Hosté doplatili na mizernou defenzivu, hru se třemi beky. Na rychlé útoky soupeře vůbec nestačili. „Možná jsme mohli sestavu poskládat jinak, ale na tři obránce hráváme pořád,“ poznamenal hrající trenér Slovácké Viktorie Daniel Vacula.

Špatný pocit měl už před utkáním. „Ono to není dobré už poslední dva týdny,“ přiznává. „Kluci chodili málo na tréninky, celkově to bylo špatné. I když byl začátek zápasu vyrovnaný a oboustranně rozháraný, po první brance se soupeř chytil, přes kopírák přidal další dvě branky a my jsme odpadli. Neměli jsme ani morální sílu zabojovat. Jsme hodně zklamaní,“ přidává.

Přitom Bojkovice přijely do Hluku i s navrátilcem ze Strání Petrem Gagem a Markem Kúdelou, který tým v zimě posílil. Asistent trenéra třetiligového Uherského Brodu si však ještě před poločasem po jednom souboji poranil koleno a musel střídat.

Bez zkušeného zadáka to hosté měli ještě těžší. „Facka mohla přijít dřív a ne v prvním mistrovském zápase. Teďka bude těžké se z toho sbírat. První tři týmy nám utekly a hrát pouze o čtvrté místo nechceme. Ambice máme vyšší,“ přiznává Vacula.

Zatímco Bojkovice, kterým na půdě okresního rivala scházeli Martinec a Adam Kalík, jsou ze hry o postup venku, Hlučané zvýšili svoje šance.

Přeskočili Zborovice a na vedoucí Těšnovice ztrácejí jenom dva body. „Nám se podařila příprava a v dobrých výsledcích chceme dál pokračovat. Po jedné výhře ale nestavíme žádné vzdušné zámky, nelítáme v oblacích. Vysokou výhru v žádném případě nepřeceňujeme. I do dalších zápasů půjdeme s pokorou,“ říká Zlínský.

Spartak má před sebou další těžké šichty. Za týden ho v derby čekají posílené Kunovice s bývalým trenérem Hluku Vojtěškem, doma pak vyzvou Těšnovice.

„Hluk byl za mě hlavní aspirant na postup už předtím, takže pro mě se nic nemění,“ dodal Vacula.

Oba týmy před utkáním uctily památku v pátek zesnulého bývalého hráče a trenéra Milana Prajzu.

O první rozruch v zápase se už v 8. minutě postaral Zelinka. Navrátilec z Boršic zbytečně hodil míč po Gorčíkovi a mohl být rád, že po nesportovním chování obdržel jenom žlutou kartu.

Po zápase se však řešil hlavně skvělý výkon Bartoška. Bývalý hráč Vsetína a Strání, který prošel i mládeží Slovácka, spustil kanonádu ve 23. minutě, když po dlouhém pasu otřel svoji ránu o tyč a míč zapadl do sítě.

Skvělý Bartošek byl k nezastavení, exceloval dál. Po dvou nákopech ještě do přestávky zkompletoval hattrick, hned po změně stran přetavil Zelinkův centr ve čtvrtý gól.

Pak Bartoškovo gala představení přerušili Zelinka a hostující Petr Gago, za stavu 5:1 ale dravý křídelník dál pokračoval v ničení protivníka. Po dalších dvou trefách připravil osmou branku pro střídajícího dorostence Zlínského.