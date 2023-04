Fotbalisté Těšnovic přišli v I. A třídě skupiny B o vedoucí pozici. Podzimní půlmistr nezvládl šlágr 16. kola v Hluku, dalšímu aspirantovi na vítězství v krajské soutěži podlehl na jeho hřišti 0:3 a kvůli horšímu skóre klesl za rivala ze Zborovic na druhé místo. Třetí je právě Spartak.

Fotbalisté Hluku (fosforové dresy) ve šlágru 16. kola krajské I. A třídy skupiny B přehráli vedoucí Těšnovice 3:0. | Foto: Deník/Libor Kopl

Zmiňovaná trojice týmů si to ve zbytku sezony rozdá o postup do krajského přeboru. Zbývajících účastníků se hra o první místo netýká.

„Hluk má nyní nejlepší formu, ale zajíci se počítají až po honu,“ připomíná soupeři těšnovický kouč Jiří Maceja.

Hanáci mají před rivalem ze Slovácka stále bod k dobru, navíc po domácí podzimní kanonádě 4:0 i lepší bilanci ze vzájemných zápasů, sobotní výkon ale nemůže Těšnovicím na krajský přebor stačit.

„Na to, že jsou Těšnovice první, tak nás herně zklamaly,“ prohlásil trenér Hluku Aleš Zlínský.

I. A třída sk. B, 16. kolo -

TJ SPARTAK HLUK – TJ TĚŠNOVICE 3:0 (0:0)

Branky: 85. a 86. Roman Sopůšek, 53. Tomáš Chodura. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 222.

„Čekali jsme, kdy na tom našem velkém hřišti fyzicky odejdou, což se potvrdilo a ve druhé půlce jsme klidně mohli dát sedm branek. Těšnovice nám nestíhaly. Soupeř si za celé utkání nevypracoval jedinou vyloženou šanci. Utkání mohlo skončit daleko vyšším rozdílem. Klidně to mohlo být 7:0 a nikdo by nic neřekl,“ má jasno známý funkcionář i kouč.

Hosté ve šlágru 16. kola opravdu nevypadali jako jeden z aspirantů na postup, třeba posílené Kunovice před týdnem trápily souseda daleko víc.

„Na druhé straně každý zápas je jiný a Těšnovice na tom svém domácím hřišti budou dál silné a nebezpečné, budou sbírat body,“ tuší Zlínský.

„My ale taky chceme v každém zápase být nepříjemní, agresivní,“ přidává.

Smát se bude nakonec ten, kdo se vyvaruje zbytečných zaváhání, chyb. Těšnovicím se až doteď dařilo vyrovnané utkání zvládat, na Slovácku ale neměli nárok.

Držely se jen poločas, po přestávce odpadly. A nebýt skvělého gólmana Zavadila, odjely by na Hanou s výpraskem.

Hosté přijeli pro bod a tomu podřídili celou taktiku, která se jim zbortila chvíli po změně stran.

Parádní spolupráci Bartoška se Sopůškem zakončil dorážející Chodura. „Do Hluku jsme nejeli jako favorit. My jsme tu mohli uhrát solidní výsledek jedině bojovností, koncentrací a nějakou kvalitou v obraně, bohužel to nevyšlo,“ posteskl si Maceja.

„Po prvním poločase to vypadalo, že se nám to i podaří, byť převaha soupeře byla znatelná. My jsme ale domácím ve druhé půli nestíhali fyzicky, tak jsem začali kupit chyby, což vyústilo v první gól, který ještě nebyl tak kritický a pořád se s tím dalo něco dělat,“ míní zkušený kouč.

Po prostřídání to ale bylo od hostů ještě horší. „Střídačku jsme ale měli úzkou a neměli jsme možnost hru směrem dopředu vylepšit. V závěru jsme udělali dvě chyby a výsledek je takový, jaký je,“ povzdechl si Maceja.

Hlučané se po vedoucí brance zklidnili a zahájili festival zahozených šancí. Proti skvělému Zavadilovi neuspěli Zelinka, Bartošek ani Sopůšek.

Posledně jmenovanému ale došla v 85. minutě trpělivost a prudkou ranou propálil Zavadila, jemuž míč proletěl do sítě mezi rukama.

Vzápětí hostující brankář vyrazil střelu Bartoška a všudybyl Sopůšek uklidil balon pod břevno po třetí. Vzápětí mohl špílmachr Spartaku zkompletovat bleskový hattrick, tentokrát byl ale Zavadil na místě.

„Věděli jsme, že hrajeme s prvním týmem tabulky. Kluci plnili přesně to, co jsme si řekli v kabině i při tréninku. Chtěli jsme hrát rychle a agresivně, protože Těšnovice mají oproti nám starší a zkušenější tým, což se nám dařilo. V prvním poločase to byl spíše taktický boj. Těšnovice poctivě bránily, ale po přestávce na tok našem velkém hřišti fyzicky odpadly,“ dodal Zlínský.