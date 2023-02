„Hlavně s výkonem v prvním poločase musíme být spokojení. Hráli jsme dobře, aktivně a soupeři nasázeli čtyři branky. Druhou půli už ovlivnilo husté sněžení. Na těžkém terénu už to od nás nemělo takovou úroveň. I tak jsme si vypracovali dost šancí, které jsme bohužel neproměnili,“ uvedl brankář a jeden z bojkovických trenérů Filip Urbánek.

Přípravný fotbal -

SLOVÁCKÁ VIKTORIA BOJKOVICE – SOKOL SLAVKOV 6:2 (4:1). Branky: Gago 3, Filip Kalík, Gorčík, Adam Kalík - Mančík, Halík

Pátému týmu krajské I. A třídy skupiny B na úvod zimní přípravy scházel nejen dlouhodobý marod Kundrata, který zřejmě vynechá celé jaro, ale i již uzdravený Varga, Jan Gago nebo obránce Křižka.

I bez nich to ale Bojkovičtí skvěle zvládli, okresního rivala si vychutnali. „Nebylo to špatný výkon. Kluci hráli s chutí a plnili to, co jsme si řekli. Naproti tomu soupeř byl trošku slabší, nečekal jsem takovou herní převahu, ale vím, že je to jenom příprava a v ní záleží i na tom, komu se chce víc,“ říká hrající kouč Bojkovic Daniel Vacula.

A fotbalistům Slovácké Viktorie se fakt chtělo. Zato soupeř se bez pěti hráčů základní sestavy viditelně soužil.

„Výsledek pro nás není směrodatný. Hlavní je, že jsme si trošku zaběhali, zahráli. Pro nás to byl dobrý trénink. Jenom škoda, že začalo vydatně sněžit. Trávník byl těžký, míče odskakovaly, těžko se krotily, ale hlavní je, že se nikomu nic nestalo,“ oddechl si slavkovský kouč Miroslav Mančík, který při absenci rozhodčích sobotní duel odřídil.

Účastník nejnižší krajské soutěže začal s tréninkem před dvěma týdny. „Scházíme se ve středu a v pátek, v neděli ne. Turnaj v Uherském Brodě jsme letos vypustili, protože docházka je u nás všelijaká,“ říká Mančík.

Hluk na úvod zdolal Rohatec. Střelou do šibenice rozhodl navrátilec Zelinka

Ten už nepočítá s Josefem Halíkem, jenž ukončil kariéru. Bahulík zatím neví, zda bude ve Slavkově pokračovat. Otazník visí i nad trenérovým synem Markem, který se připravuje s třetiligovým Uherským Brodem. „Pokud se tam vrátí, máme za něj slíbenou náhradu. Uvidíme, jak to dopadne,“ zůstává Mančík v klidu.

Proti Bojkovicím nehrál Roman Sládeček, zkušený útočník si na tréninku poranil kotník. Vedení klubu shání posily, rozjednaný je příchod tří hráčů. „Ale nemá cenu o nich mluvit, když tady ještě nejsou,“ ví kouč Sokola.

Bojkovice žádné hráče neshánějí. „Pokud budou všichni kluci zdraví, na náš fotbal to bude stačit. Víme, že letos už se nás boj o postup asi netýká, takže nepotřebujeme nakoupit pět hráčů. Chceme dávat šanci odchovancům, mladým klukům, aby se s námi pomalu sžívali. Na jaře třeba vypomůžou béčku a za půl roku mohou naskakovat i za nás. I s nimi chceme hrát co nejvýš,“ upozorňuje Vacula.

Jeho tým se příští týden utká na umělé trávě ve Slavičíně s Vlachovicemi. Duel se hraje v neděli od desíti hodin.