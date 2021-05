Sokol je v čele nejnižší krajské soutěže, pomýšlí na návrat do I. A třídy. Postup si ale na trávníku neuhraje, svaz totiž stejně jako před rokem sezonu odpískal, výš může jít maximálně až po odhlášení některého z týmů.

„Mrzí nás to. Jsme z toho docela zklamaní,“ přiznává trenér Ořechova Jaroslav Hastík. „Myslel jsem si, že se alespoň půl sezona zvládne dohrát. Nám nešlo úplně o postup, spíš jsme chtěli soutěž vyhrát. Těšili jsme se, že to ustojíme, soutěž zvládneme a za sebou necháme i jiné, po postupu více toužící mančafty,“ říká

To celku z Uherskohradišťska nakonec nevyjde. Výkonný výbor FAČR totiž v úterý sezonu definitivně ukončil, ročník dokončí jen profesionální soutěže.

„Delší dobu vím, že to bylo nereálné. I tak je to škoda,“ míní Hastík. „Každý z nás do toho investoval nejen peníze, ale hlavně emoce, čas, úsilí. Společně se radujeme z výher, vyčítáme si porážky. Nyní všechno přijde vniveč. Vždycky je mi smutno z toho, když něco skončí mávnutím ruky,“ přidal zklamaně.

I když známý fotbalový funkcionář svazové činovníky chápe, celkově má pohled na současnou situaci jiný než řada odborníků.

„Za mě fotbal nepatří mezi rizikové sporty. Venku se klidně může hrát,“ má jasno. „Bohužel různí epidemiologové, virologové a hlavně politici ho vedou až někde na konci seznamu čekatelů na případné uvolnění. Mám pocit, že je někde v šestém balíčku,“ pokračuje.

Hastík se bojí, že druhá předčasně odpískaná sezona bude mít zásadní vliv na výkonnostní fotbal. „Obávám se, že amatérský sport a hlavně fotbal dostal hodně velkou facku, ze které se nemusí zdrchat. Může to jít do kytek,“ pronesl.

Důvodů je víc. „Už dříve byly problémy naplnit kádry mužstev. Někteří hráči už několik let přesluhují. Je běžné, že hrávají čtyřicátníci a týmy v krajských soutěžích se o ně skoro opírají, takže spousta mužstev může mít problém restartovat se znovu na nějakou úroveň,“ myslí si.

„Navíc hráčům chybí motivace. Bojujeme s tím všichni. Dobře vím, jak je těžké hráče naverbovat k tréninkům s nějakým omezením, které nejsou lákavé ani zajímavé. I proto se jim to v rámci našich úsudků snažím trochu zpestřit,“ přiznává s úsměvem.

Zatímco jinde vyčkávají a za každou cenu to nehrotí, v Ořechově v rámci všech vládních opatření trénují takřka nepřetržitě. „Je to lepší než se dívat z okna a čekat, co se objeví ve zprávách,“ má jasno Hastík.

Šestašedesátiletý kouč se se svým týmem zopakovat loňský model. Pokud to situace dovolí, budou Ořechovští v květnu i červnu nejen trénovat, ale i hrát přípravné zápasy. Žádné dlouhé volno mít ani v létě nebudou.

„Zimní příprava totiž vůbec nebyla, nebo byla očesaná, takže hráči nemají natrénováno jako v minulých letech. Situace je daleko horší než vloni,“ připomíná. „Samotné zápasy jsou pro většinu hráčů alespoň nějaká motivace se sejít a fungovat v nějakém režimu,“ dodává.