Jednadvacetiletý náhradní gólman šel za rozhodnutého stavu 3:0 společně s parťáky Raisiglem a Přílučíkem do pole a dvěma góly v rozmezí pouhých tří minut završil triumf favorita nad Dolním Němčí.

„Jsou to moje úplně první trefy v mužích,“ přiznává s úsměvem výjimečný kanonýr, kterému aplaudovali nadšení diváci a po zápase gratulovali i spoluhráči v kabině.

„Kluci si mě dobírali. Říkali, že teď budu slavný a podobně. Asi je ojedinělé, když dá brankář v jednom zápase dva góly,“ uvědomuje si.

Sám měl ze svého výkonu příjemný pocit. „Byly to parádní chvíle,“ přitakává.

Přitom v posledních týdnech neprožíval zrovna vydařené období. Kvůli problémům s rukou nemohl chytat, takže trénoval jako hráč. V poli se objevil už v úvodním zápase nové sezony proti Zlechovu, šanci dostal i s Dolním Němčí. „Trenér Němčický mi říkal, že když bude stav rozhodnutý, tak nás tam určitě dá,“ uvedl.

V druhém poločase dostal pokyn, ať se jde rozcvičit. Po krátkém protažení a proběhnutí šel do akce. Rozkoukával se dlouho nemusel. Za pár minut dal dva góly, slavil s rukama nad hlavou. Góly sice nebyly nijak výstavní, ale platily a mě potěšily,“ říká s úsměvem.

Poprvé se Kučera trefil v 76. minutě, kdy balon za pomoci tyče dorazil do sítě kolenem po sérii náhodných odrazů. I při druhé trefě mu pomohla konstrukce branky. „Čevelík šel sám na gólmana, který mu šanci zneškodnil, ale dorážka se od tyče odrazila ke má a jenom a doběhl k míči a pohotově jej uklidil do sítě,“ popisuje.

Dva góly v rozmezí tří minut mladého fotbalistu vyjdou na stovku a litr slivovice.

Spoluhráčům to však do kabiny rád přinese.

Nějaké peníze si už vydělal v sobotu dopoledne, kdy pomáhal vyorávat brambory a tátovi usazovat obrubníky. „Pětistovku jsem ale dostal za góly, žádná výslužka,“ směje se chlubí se pojišťovací makléř.

Nejen kvůli povinnostem v rodině to s páteční oslavou nijak nepřeháněl. „Velkou akci jsme měli minulý týden, kdy Šumi slavil narozeniny. To jsem ale nebyl. Teď jsme s kluky klasicky poseděli. Dali pivo, klobásu, nějakou štamprli,“ popisuje.

V Osmětimanech, kde bydlí a odkud pochází, je hlavně díky výborné partě. „Po konci v dorostu jsem měl období, kdy jsem vůbec nehrával. Pohyb a kolektiv mi ale chyběli, takže jsem začal s kluky chodit a zase mě to chytlo,“ líčí.

Zatímco žácích střídavě hrál a chytal, v dorostu Boršic první dvě sezony prožil coby hráč v poli a pak se vrátil mezi tři tyče a už to dochytal.

Nyní je v Osvětimanech vede jako gólman, v konkurenci Chvojky a Pfeffera to však má složité. „Beru to, jak to je. Peťa Chvojka je jasná jednička. Je to zkušený gólman. Prošel akademií Slovácka, je fakt dobrý. Přes něj se do branky těžko dostává. My jsme ale s Filipem zhruba nastejno. Já jsem rychlejší, on objemnější, takže v poli mi to jde lépe,“ říká.

Sympatický mladík je hlavně rád, že se může učit vedle ostřílených mazáků a někdejších ligových borců. „Je příjemný pocit, když střídáte třeba Šumiho (Šumulikoski – pozn.red),“ přiznává. „U takových borců jsou vidět zkušenosti, velká kvalita. Byli v zahraničí, hodně toho dokázali. Přitom jsou všichni skromní, úplně v pohodě,“ pochvaluje si.