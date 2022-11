„Utkání opět potvrdilo naše problémy, a tím je hlavně hra v pokutovém území, která je katastrofální,“ prohlásil natvrdo nespokojený trenér Slovácka Petr Vlachovský.

1. fotbalová liga žen, 10. kolo -

1. FC SLOVÁCKO – FC VIKTORIA PLZEŇ 1:1 (1:1)

Branky: 11. Trčková – 37. Beštová. Rozhodčí: Koryčanská - Suchá, Uhlířová (Hulcký). Žluté karty: Polášková – Pacandová, Knödlová. Diváci: 50.

Slovácko: Růžičková – Trčková, Ohlídalová, Bláhová, Pěčková – Janíková (73. Bielikova), Krejčířová, Jonášová – Morávková (63. Žufánková), Polášková, Střížová (73. Bayerová). Trenér: Vlachovský.

S finální fází a zakončením bojují Moravanky již od začátku letošní sezony.

„Jsou to přesně tři měsíce, co jsme měli na dosah úspěch v Lize Mistryň, jenže jsme ve vápně selhali. Během té doby by měl být vidět posun a je to ještě horší. Proti Plzni to byl úplný zmar,“ uvedl Vlachovský.

I když Moravanky dokáží do šance dostat, dát gól je pro ně obrovský problém. Nedaří se hlavně útočnicím. Branky se čekají především od Poláškové, Morávkové či Střížové, trápí se však i Žufánková s Bayerovou.

„Do těchto situací se dostávají především naše útočnice, zde musíme být prostě kritičtí,“ říká nespokojený kouč.

„Družstvo je na proměňování šancí logicky závislé a s takovým řešením budeme ztrácet další body, tak to prostě je,“ pokračuje.

„Jsme asi na dvaceti procentech proměňování šancí, což je hrozné číslo,“ přidává zklamaně.

Jinak nedělní duel s Plzní se mu příliš rozebírat nechce. Pořád dokola omílat slova o poctivé práci a dobré organizaci hry nemá cenu, když tři body nejsou. Přístup špatný není, ale od děvčat chce nejen Vlachovský víc.

„Každého zajímá především výsledek a ten je 1:1,“ upozorňuje.

Týmu z Uherského Hradiště k výhře nepomohla ani uzdravená navrátilkyně v brance Růžičková. Kouč Slovácka oproti středečnímu duelu se Slavií vyměnil čtyři hráčky. Ve středu obrany nastoupily Ohlídalová s Bláhovou a v záloze se představila Jonášová.

Plzeň ale poctivou hrou urvala v Kunovicích cenný bod. Nyní má první fotbalová liga žen přestávku. Po ní se svěřenkyně kouče Vlachovského utkají doma s Ostravou. Hrát se bude na Bělince v sobotu 19. listopadu od čtrnácti hodin.