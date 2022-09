Houdek byl velkou posilou účastníka krajské I. B třídy. Prošel mládeží Slovácka, minulý rok strávil v divizním Bzenci, kam jej zlákal trenér Dekař.

Z Hodonínska se ale nečekaně brzy vrátil domů. „Těch faktorů bylo samozřejmě víc. Hlavními ale byly pracovní věci a změny v osobním životě,“ vysvětluje.

Talentovaný fotbalista dostudoval, nyní se chce věnovat hlavně práci stavebního projektanta. „Třeba se časem vrátím do vyšší soutěže, ale nyní se chci zlepšit v mém oboru,“ tvrdí.

Jelikož od narození žije ve Starém Městě, žádný problém s adaptací neměl. „Kluky samozřejmě znám, i když jsme se třeba míjeli, ale věděli jsme o sobě a s některými z nich jsem dříve i hrával. Třeba David Horák taky prošel akademií Slovácka,“ upozorňuje.

Houdek byl klíčovou postavou sobotního duelu proti Slavkovu. I když přišel na trávník až v 69. minutě místo Hastíka, zařídil vítěznou trefu.

„Bylo to z protiútoku po jejich standardce,“ líčí. „Po závaru v naší šestnáctce David Horák krásně prodloužil hlavou míč, já si ho taktéž hlavou posunul přes obránce a šel sám na gólmana. Nejdříve jsem chtěl střílet sám, ale slyšel jsem, jak na mě Filip Štaubert volá, tak jsem mu to dal pod sebe a naštěstí dal gól,“ oddechl si nejen asistující záložník.

Podívejte se: Staré Město uhájilo vítěznou sérii, v závěru plály emoce

Trenér Jiskry Petr Sonntag střídajícího hráče chválil. „Kluky točím, protože kádr máme široký a kvalitní. Tomáš určitě šanci dostane. Byl hodně dlouho zraněný, ale pomalu se do toho dostává. Dneska nahrál na gól do prázdné brány. Jsem rád, že i lavička rozhoduje zápasy,“ těší kouče.

Jiskra v emotivním závěru už těsné vedení uhlídala. Slavkov navíc v nastaveném čase přišel o vyloučeného Končitíka a červenou kartu obdržel i hostující trenér Mančík. „Myslím, že si to rozhodčí moc nepohlídal,“ míní. „Na obou stranách byly zákroky, které měl odpískat a naopak některé věci foukat nemusel, což vedlo k vyhrocenému konci,“ přidává.

Favorit se ale nenechal rozhodit, náskok už nepustil, byť o body bojoval až do konce. „V prvním poločase jsme měli jednoznačně proměnit šance, které jsme si vypracovali. Naštěstí jsme to alespoň v závěru zlomili na svoji stranu a zvítězili,“ radoval se.

Fotbalisté Starého Města tak uspěli i v letošním osmém duelu a dál bez ztráty bodu vládnou krajské I. B třídě skupiny C. „Je to perfektní. Doufáme, že tuhle sérii udržíme až do konce sezony. Snad nám se nám pořád bude dařit jako doteď,“ přeje si.