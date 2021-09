„Po polovině jsem žádal o odpuštění, ale nebylo mi vyhověno. Byl to jediný kiks, kterého jsem se v kariéře dopustil,“ přiznává závěrem.

Rožnovský měl v kariéře jen jeden, zato pořádný škraloup. Kvůli tomu, že rozhodčímu po konci jednoho utkání sebral píšťalku, kterou vzápětí odkopl do kukuřice, rok nemohl hrát. Tak tvrdý trest tehdy vyfasoval.

Bývalý krajní obránce zůstal rovněž po většinu kariéry věrný Slavkovu. Jen coby mládežník si odskočil do Horního a Dolního Němčí, v mužích nosil jenom dres Sokola. „Vždycky jsem nastupoval na levé obraně. Byl jsem hodný bek,“ tvrdí o sobě.

„Tehdy tady ještě hrávali Luboš Habarta. Jarek Habarta, Zdeněk Machálek. Pavel Ondra, Mira Mančík. Byli jsme fakt super parta. Všichni jsme se těšili na venkovní výjezdy. To se ještě jezdilo autobusem, ze zápasu jsme se kolikrát vrátili o půlnoci. Člověk se těšil jenom na tu cestu,“ řehtá se Rožnovský.

Potlesk diváků i výhra 3:0 jim byly největší odměnou za dlouholeté výkony v dresu Sokola. „Je to hezké gesto,“ uvedl Šimek, který kamarády a spoluhráče po utkání pohostil slivovicí, řízky a tatarákem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.