Ondřejka, který v české nejvyšší soutěži strávil šest sezon a odehrál v ní 107 utkání, společně s Palíkem zářili i při letošní derniéře se sousední Nivnici.

Nejlepší střelec týmu hned ve 3. minutě otevřel skóre utkání, Ondřejka pak gólem a asistencí souseda dorazil a připravil mu první porážku v letošním ročníku.

Vypadá to, že konec kariéry se minimálně až do léta odkládá. Nebo ne?

„Musíme se ještě rozebrat. Ale vypadá to, že si budu muset na telefonu zablokovat trenéra, ať mi nevolá," smál se po triumfu nad lídrem soutěže dobře naladěný útočník.

Hrdina střetnutí si výhru 3:1 užíval s cigaretkou a pivem v ruce.

Poslední zápas mu vyšel skvěle. Dolní Němčí derby zvládlo, rivala povalilo a slavilo velké vítězství.

„Těšil jsem se na dobrý fotbal, což se mi splnilo. Věděli jsme, že Nivnice má kvalitní tým, který ještě neprohrál. Věřil jsem ale, že to doma zvládneme. Taky nemáme špatný mančaft. Vyhráli jsme na šance i góly, body bereme zaslouženě," nepochybuje.

Série Nivnice skončila v Dolním Němčí. Derby rozhodl Ondřejka, strach o Hulína

I když řada fanoušků očekávala velkou řežbu a na stadion nakonec dorazila i sanitka, duel ničím nevybočil z krajského průměru. Hrálo se sice nadoraz, ale bez nějakých zákeřností, excesů.

„Bylo to v pohodě," přitakává Ondřejka. „Na hřišti se to trošku hecovalo, což lidi neslyšeli, ale jinak to byl naprosto poklidný zápas," přidává.

Atraktivní šlágr zhlédlo více než pět set diváků. Kulisa byla i díky malým fanouškům za jednou z branek druholigová.

„Lidi se těšili, chtěli vidět Nivnici, jak na tom je. Jsem rád, že přišli v takovém počtu a že nás podporují," děkoval příznivcům.

Odměnou pro domácí fandy byla výhra 3:1. Hosté na půdě rivala neukázali to nejlepší, hlavně v prvním poločase svým výkonem zklamali, ale po změně stran se zvedli, skóre srovnali a nechybělo mnoho, aby prodloužili svoji sérii bez prohry.

I. A třída sk. B: Kunovice vyhrály v Bojkovicích, Újezdec zdolal Nedachlebice

Takto odjeli domů s prázdnou. „Ono je to těžké. Mančafty v této třídě hrají venku jinak než doma. Soupeř byl organizovaný, měl dobrý systém, který jim trenér Ondrůšek naordinoval. Celkem mu to fungovalo. My jsme ale natolik chytří, že jsme se tomu přizpůsobili a skoro do ničeho je nepustili. Hosté si nevytvořili tolik šancí co my. Byli jsme lepší," říká.

V Dolním Němčí i Nivnici právem panuje po skončení první poloviny sezony spokojenost. Okresní rivalové se drží v tabulce nahoře. Dolní Němčí přezimuje nejhůře třetí, Ondrůškův tým je v čele s velkým náskokem.

„Mrzí nás ztráty s Mladcovou i dalšími týmy ze spodku tabulky, kterým jsme body darovali. Klidně jsme jich mohli mít ještě víc, ale jsem spokojený i s tím, co máme," dodal Ondřejka.