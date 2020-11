„Jsem spíš smutný z toho, že se podzim nedohrál a že se sezona odehrává v takové divné době, za zvláštních okolností,“ povzdechne si sedmatřicetiletý trenér.

„Člověk neví, co bude za týden, přesto s tím všichni bojujeme. Víme, že zdraví je přednější, na prvním místě, ale já jsem rád za každý odehraný zápas,“ přiznává trpce.

Při pohledu na tabulku krajské I. A třídy skupiny B rozhodně neskáče do stropu, depresím ale také nepropadá. „Mohli jsme mít víc bodů. Některé zápasy nám výsledkově úplně nevyšly, ale zase ke konci podzimu jsme odehráli dobré utkání. Mrzí nás, že to skončilo tak brzy,“ posteskl si Zicha.

Jeho tým absolvoval v první polovině sezona pouze osm zápasů. Duel 8. kola v Osvětimanech byl totiž kvůli podmáčenému hřišti odložen. Nyní mají šumičtí fotbalisté volno. Čekají na rozvolnění vládních opatření a termínovou listinu pro jarní část. Podle ní se v novém roce zařídí.

„Snad bude nějaký prostor, abychom se na zbytek sezony trochu nachystali,“ věří Zicha. „Uvidíme, jak se to všechno bude nakonec vyvíjet. Pokud se to rozjede a nikdo to nepřeruší, máme před sebou osmnáct zápasů, což je pro všechny dost velký zápřah,“ uvědomuje si.

Zicha nyní svěřence šetří, do konce roku je nechal být. Žádné úkoly nerozdával. Ví, že to stejně nemá cenu. „Nechceme nikoho provokovat. Někteří kluci jsou doma na home office, jiní chodí normálně do práce. Až budeme vědět přesné termíny, začneme plánovat tréninky i přípravné zápasy,“ říká.

Rádi bychom rozšířili kádr

Trenér Šumic zkouší v dlouhé přestávce oslovit i nějaké hráče z okolí. Ví, že vzhledem k náročnému programu bude potřebovat více fotbalistů než na podzim.

„Někteří nám přislíbili, že se s námi zapojí do zimní přípravy, ale v tuto chvíli netušíme, co bude a zda se nám vůbec nějaký příchod podaří dotáhnout,“ uvedl Zicha.

„Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom trochu rozšířili kádr. Chceme vyzkoušet mladší kluky i zkušenější hráče, ale zájem jít do vyšší třídy je mezi amatérskými fotbalisty čím dál menší,“ připomíná.

Šumice navíc hráčům neplatí, ani nemají postupové ambice jako jiné týmy z regionu. Vedení klubu se na rozdíl od jiných spokojí i s umístěním ve středu tabulky. „Chceme hrát kolem toho devátého, desátého místa,“ přiznává Zicha.

Sedmatřicetiletý kouč se po sezoně věnuje hlavně dětem. „Doma mám dva školáky. Dcera je v první třídě, syn v páté, takže po práci s nimi řeším výuku a domácí úkoly,“ uvedl.

Chvíli volna má hlavně o víkendu. Když má náladu, usedne k televizi a podívá se na fotbal. V kurzu je především restartovaná česká liga. „Hlavně ale čekám, až se konečně zklidní tato hektická doba, vláda zase rozvolní opatření a budu moct normálně fungovat,“ přeje si závěrem.