Dvacetiletý mladík v úvodu sezony zdatně sekunduje vyhlášenému kanonýrovi Zýbalovi. Ve čtyřech zápasech si připsal pět branek. Poslední gól zaznamenal v neděli dopoledne na Bělince. Favorizovaným hostům pomohl přesnou hlavičkou k výhře 4:2 nad domácími Kunovicemi.

„Je to dobré. Přihrávky mi tam přichází, daří se mi to proměňovat. Jsem hlavně rád, že pomáhám týmu,“ říká skromně rodák z Osvětiman.

Šikovného mladíka zaslouženě chválí i většinou kritický trenér Pavel Němčický.

„V létě nám do Strání odešel druhý nejlepší střelec. Jsem rád, že to po Salayovi převzal právě on. Mirek Čevelík má perspektivu. Je mladý, navíc domácí kluk. Budu moc rád, když bude střeleckou formu potvrzovat i v dalších zápasech. Přeji mu to,“ uvedl zkušený kouč.

Dvacetiletý forvard, který prošel Boršicemi a Kyjovem, v Kunovicích skóroval hlavou po centru kapitána Síleše. Na hrotu tak výborně doplnil parťáka Zýbala, jenž se prosadil hned dvakrát.

„S ním se nemůžu moc štengrovat, on dává pořád góly. Já si žádné střelecké mety nedávám. Uvidím po konci sezony, co z toho bude,“ uvedl Čevelík.

Pokud si udrží formu, může atakovat dvacetibrankovou hranici. Loni se mezi mazáky teprve rozkoukával, letos už je na hřišti cítit mnohem víc.

„První sezona pro mě byla horší. Až tolik se mi nedařilo. Možná za to může i ostych. Přece jenom v týmu jsou samí zkušení kluci a není jednoduché se jim přizpůsobit. Teď už jsem se ale chytl,“ věří.

Osvětimanům to šlape i po obměně kádru. Loňský vítěz krajské I. A třídy zatím neklopýtl a dál zůstává na špici tabulky.

„Zatím jsme neprohráli, ale už jsme měli namále. Naštěstí jsme to pokaždé zvládli,“ oddechl si.

Ani v neděli v Kunovicích to ale favorit neměl v žádném případě jednoduché. I když hosté brzy vedli 3:0, po přestávce polevili a nakonec se strachovali o náskok.

„První poločas byl z naší strany dobrý, ale ve druhé půli už to bylo horší. Možná jsme to trochu podcenili, ale konec jsme zvládli, takže dobré,“ uvedl Čevelík.

Dvacetiletý forvard věří, že Osvětimany budou vyhrávat i nadále a letos se konečně dočkají postupu do krajského přeboru.

„Snad to vyjde,“ doufá mladík, který se kromě fotbalu věnuje také studiu na vysoké škole. Čevelík brzy začne navštěvovat přednášky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.