SKUPINA C - 1. kolo: Lhotka n. B. - Bynina 0:1 (47. Kutěj), Loučka - Branky 3:2 (18. Roupec, 29. Borák, 74. Kovář - 11. vl. Kundrát, 27. Feix), Kladeruby - Krhová B 3:2 (28. Vinklárek, 40. Vala, 83. Plesník - 32. Pavlica, 69. z pen. Štěpánek).

SKUPINA C - 8. kolo: Korytná - Komňa 5:1 (12. Máčalík, 15. Lekeš, 22. Klon, 45. Klon, 69. Máčalík - 55. Pajtáš), Drslavice - Rudice 8:0 (16. z pen. Duda, 27. Machálek, 38. Zajda, 42. Konrád, 55. Flasar, 59. Brulík, 60. Flasar, 63. Brulík), Suchá Loz - Starý Hrozenkov 1:1 (42. Vida - 55. z pen. Mušuta), Bystřice p. L. - Žítková 1:1 (88. Hanák - 9. Kršák), Bánov - Bojkovice B /Pitín 2:4 (4. Horňák, 60. Vašička - 19. Martinec, 65. Kundrata, 70. Martinec, 88. Gago).

10. Lhota u Vs. 5 1 1 3 7:9 4

Vsetín - 8. kolo: Ústí - Valašská Bystřice 2:0 (31. Surovčák, 71. Ryza), Huslenky - Zubří 1:5 (39. z pen. Januš - 1. Mičkal, 7. Boruta, 9. Jurajda, 60. Mičkal, 71. Raždík), Zašová - Leskovec 9:0 (7. Mikulenka, 23. Podzemný, 27. Palacký, 32. Podzemný, 33. Tvrdý, 53. Mikulenka, 66. Podzemný, 83. Michálek, 85. Holiš), Lhota u Vs. - NH/VKK B 3:0 (51. Švehlík, 58. Karlík, 86. Zeťák), Hošťálková/Kateřinice B - Horní Bečva 3:3 (38. z pen. Macík, 61. Macík, 81. Dančák - 33. Roman, 42. Ondruch, 83. Macura), Hutisko - Střítež/Hrachovec B 2:2 (75. Křenek, 80. Křenek - 44. Řehák, 52. Mikulenka).

2. FC Slovácko C 7 6 0 1 20:8 18

Uherské Hradiště - 8. kolo: Záhorovice - Strání B 2:4 (83. Ondrušek, 89. Krč - 12. Gabriš, 17. Popelka, 25. Zderčík, 86. Pavluš), Kněžpole - Nezdenice odl. na 28. 10., Bílovice - Prakšice 2:3 (45+2. Hlaváček, 90+2. Kučík - 13. Dynka, 45+1. Šůstek, 47. Šůstek), Březová - Huštěnovice 0:2 (29. Trňák, 56. Trňák), FC Slovácko C - Babice 4:2 (26. Sánchez, 68. Blažek, 78. Pitr, 76. Šilhavý - 14. Jaroš, 83. Horsák), Havřice - Březolupy 7:1 (5. Rachůnek, 43. z pen. Rachůnek, 47. Moštek, 56. Franc, 80. Moštek, 83. Bania, 87. Durďák - 67. z pen. Hromeček), Jarošov - Nedakonice 3:1 (36. Běťák, 67. Pavlas, 71. Jančík - 31. Madzia).

SKUPINA C - 8. kolo: O. N. Ves - Zdounky 6:1 (9. Zálešák, 14. Ťok, 16. Zálešák, 42. Kreisl, 53. Zálešák, 58. Petratur - 2. Kyrcz), Tlumačov - Ořechov 3:1 (32. Zálešák, 45. Dvořák, 50. Hrdina - 55. Kowalík), Polešovice - Slavkov 1:1 (45+1. Fantura - 15. Janků), Uh. Ostroh - Vlčnov 1:0 (26. Jurčeka), Topolná - Velký Ořechov 0:0, Staré Město - Malenovice 0:2 (12. Kostka, 68. Bartek), Zborovice - Jankovice 4:0 (4. Krejčíř, 11. Krejčíř, 43. Hanus, 69. Hanus).

