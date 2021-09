SKUPINA C - 6. kolo: Bynina - Branky 2:1 (32. Pobořil, 68. Bartecký - 10. Ševčík), Lhotka n. B. - Police 1:4 (89. Topič - 9. Bílý, 16. Andris, 30. Plesník, 84. Plesník), Loučka - Krhová B 4:6 (13. Valaska, 44. Kopřiva, 74. Trusina, 87. Druhan - 27. Štěpánek, 40. Kovář, 45+2. Martínek, 57. Blažek, 59. Grygařík, 90+3. Blažek).

SKUPINA C - 6. kolo: Korytná - Rudice 0:0, Komňa - Starý Hrozenkov 2:2 (26. Ridoško, 90. Prchlík - 77. Mušuta, 85. Lebánek), Suchá Loz - Žítková 3:1 (4. Kliment, 9. Vítek, 20. Pražan - 12. Kršák), Přečkovice - Bojkovice B /Pitín 0:3 (65. Klimeš, 75. Kalík, 86. Kříž), Bystřice p. L. - Bánov 0:5 (10. Vaňhara, 45. Beníček, 54. Machalík, 70. Machalík, 85. Machalík).

9. Lhota u Vs. 3 0 1 2 2:6 1

Vsetín - 6. kolo: Ústí - Zubří 0:2 (41. Jurajda, 58. Mičkal), Valašská Bystřice - Leskovec 1:1 (60. Vrábel - 32. Vichtora), Huslenky - NH/VKK B 3:0 (48. Hrbáček, 86. Hrbáček, 90. Labaj), Zašová - Hošťálková/Kateřinice B 3:1 (20. Holiš, 31. Michálek, 90. Orlov - 55. Motyka), Lhota u Vs. - Střítež/Hrachovec B 1:3 (58. z pen. Zgarba - 7. Varga, 50. Šichtář, 55. Varga), Hutisko - Horní Bečva 1:3 (44. Chuděj - 26. Ondruch, 40. Zetocha, 67. Kubáň).

3. FC Slovácko C 5 4 0 1 14:5 12

Uherské Hradiště - 6. kolo: Záhorovice - Nezdenice 1:2 (71. Dvořák - 48. Pavlis, 60. Pavlis), Strání B - Prakšice 1:1 (93. Skočovský - 81. Sukup), Kněžpole - Huštěnovice 2:0 (27. Horňák, 62. Krejčiřík), Bílovice - Babice 1:3 (35. Hanák - 6. Horníček, 19. Horsák, 82. z pen. Horníček), Březová - Březolupy 4:2 (41. Čaňo, 50. Pomajbík, 60. Pomajbík, 65. Šmíd - 57. Hubáček, 90. Hubáček), FC Slovácko C - Nedakonice 3:2 (16. Balaštík, 25. Sánchez, 87. Sánchez - 10. Kopčil, 52. Dvouletý), Havřice - Jarošov 0:0.

SKUPINA C - 6. kolo: O. N. Ves - Ořechov 1:5 (83. Kreisl - 36. Kolařík, 55. Kolařík, 68. Hynčica, 76. Kolařík, 82. Kolařík), Zdounky - Slavkov 1:1 (61. Navrátil - 57. Husták), Tlumačov - Vlčnov 1:1 (9. Hrtús - 26. z pen. Tománek), Polešovice - Velký Ořechov 1:1 (90. Zakopal - 45. Budjač), Uh. Ostroh - Malenovice 2:4 (6. Jurčeka, 51. Jurčeka - 26. z pen. Kostka, 48. Hradil, 55. Kostka, 88. vl. Šálek), Topolná - Jankovice 1:0 (29. Dohnal), Staré Město - Zborovice 1:2 (20. Hastík - 70. Gröpl, 82. Hanus).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.