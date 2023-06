Na Širůch se alespoň na chvíli vrátily staré časy. I když fotbalisté Starého Města slavili v sobotu pouze postup do krajské I. A třídy, na stadionu to vypadalo jako ve slavné druholigové éře. V ochozech plály ohně, fanoušci se náramně bavili. Po výhře nad Topolnou 6:2 naběhli na hrací plochu a vychutnávali si sladký triumf. „Mistři,“ znělo po letech Širůchem.

Fotbalisté Starého Města společně s fanoušky slaví postup do I. A třídy | Video: Libor Kopl

Svěřenci trenéra Petra Sonntaga po dlouhých devíti letech opouštějí nejnižší krajskou soutěž, těší se na derby s Kunovicemi, šlágry s Dolním Němčí, Nivnicí či Bojkovicemi.

„Mužstvo nijak posilovat nechceme, tým spíš doplníme dorostenci. I v I. A třídě chceme zapracovávat mladé kluky a hrát v horní polovině tabulky,“ říká kouč Jiskry Petr Sonntag.

I. B třída sk. C, 26. kolo -

TJ JISKRA STARÉ MĚSTO – TJ TOPOLNÁ 6:2 (1:0)

Branky: 49. a 61. Vladimír Brázdil, 55. a 88. Martin Petek, 8. Michal Lahodný, 66. Michal Bartoš vlastní - 74. Pavel Hoferek, 79. Jaroslav Hoferek. Rozhodčí: Schnürmacher. Diváci: 320.

Stejně jako zlínský trenér Pavel Vrba na žádost diváků předvedl na trávníku kotoul, schytal sprchu od šampaňského. Naplněný pohár na něj v euforii převrhl kapitán Noha.

Medaile a trofej pro vítěze krajské soutěže borcům ze Starého Města předali předseda Sportovně-technické komise KZS Zlín Stanislav Travenec a také starosta Martin Zábranský.

Šampioni navlékli modrá mistrovská trika, na hlavy nasadili kšiltovky a společně s fanoušky křepčili a juchali přímo na ploše.

„Slavíme sice poslední čtyři nebo pět týdnů, dneska to ale byla paráda. Jsme rádi, že jsme před tak nádhernou kulisou vyhráli. Chci hlavně poděkovat fanouškům za to, jak skvělou atmosféru nám vytvořili. Věřím, že si to stejně jako my náramně užili,“ prohlásil Sonntag.

Fanoušci napochodovali do areálu už na konci předzápasu dorostu. Poslední domácí duel si skvěle užili. Při zápase s Topolnou vytvořili v I. B třídě nebývalou atmosféru. Ohně, dýmovnice, chorály, transparenty. Utkání si nenechala ujít ani legendární fanynka Růžena Pašková. I její jméno oddaní příznivci Jiskry vyvolávali.

Taková sláva na Širůchu dlouho nebyla.

„Atmosféra byla nádherná, výsledek taky. Na zápas se chystali hlavně fanoušci. Byl to jejich duel,“ ví útočník Starého Města a nejlepší střelec soutěže Martin Petek.

Chorály zněly v areálu Jiskry ještě před půlnocí. „Oslavy budou bujaré. Čeká nás dlouhá noc, musíme si to všichni užít. Na stadionu máme zábavu, budeme pít a zpívat až do rána,“ uvedl Sonntag.

S koučem souhlasil i Petek. „Pijeme Captain Morgan. Nachystaných máme jedenáct nebo dvanáct litrů. Obávám se, že v pondělí neodejdu do práce,“ usmíval se zkušený forvard.

V sobotu večer to ale nikdo neřešil. Jiskra má titul, je první, což se musí zapít, oslavit.

Topolná se snažila okresnímu rivalovi mejdan pokazit, nakonec byla součástí plánu.

Fanoušky hned v 8. minutě rozjásal nádhernou ranou Lahodný, jinak první půle nic extra nebyla.

„Do Starého Města jsme jeli s tím, že tady budeme hrát otevřený fotbal, žádného zaňdoura. V prvním poločase jsme hráli dobře, byli domácímu favoritovi vyrovnaným soupeřem. Jiskra musela hrát naplno. My jsme si do přestávky vytvořili jednu dobrou šanci, kterou jsme neproměnili,“ hodnotil hostující kouč Ondřej Hoferek.

Jeho protějšek v úvodu druhé půle vyměnil tři hráče a brankáře, začal koncert. Dvakrát se trefil střídající Brázdil. Vysoký forvard hattrick odmítl, další dvě tutovky zahodil. Jednou se trefil Petek, hrůznou pasáž Topolné završil vlastním gólem Bartoš.

„Ve druhém poločase jsme bohužel měli dvacetiminutový výpadek, během kterého jsme inkasovali čtyři branky. Tam nám to nevyšlo. Jiskra nás začala přehrávat,“ uvedl Hoferek.

Domácí se ale rychle uspokojili, myšlenkami byli už jinde. Snaživé hosté toho využili, debakl zásluhou Pavla a Jaroslava Hoferkových zmírnili. „Soupeře musím pochválit. Chtěl hrát fotbal, bojoval, ale kvalita byla na naší straně,“ pravil Sonntag.

Hoferek mužstvo i před prohru 2:6 chválil. „Jsem rád, že kluci zápas odmakali, ostudu jsme na Širůchu rozhodně neudělali,“ ví kouč.

Zpátky na zem Topolnou vrátil Petek, za stavu 6:1 mohlo začít veselí. „Atmosféra byla úplně skvělá. Staré Město si za to, jaký mají areál, mládež, zaslouží hrát minimálně krajský přebor. K postupu mu gratuluji,“ dodal Hoferek.

Zdroj: Libor Kopl

