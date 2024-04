„Myslím, že kraj a angažmá v Osvětimanech je pro mě skvělou příležitostí se zase nakopnout. Potřebuji hlavně hrát, vytíženost mi chyběla,“ cítí kroměřížský odchovanec.

Útěk ze Slovácka nebere jako vysvobození, konec v profesionálním fotbale, rezignaci.

„Snu o profi fotbalu se nikdy nevzdám, ale každý má jinou cestu, jak jít za svým snem. Nemyslím si, že tohle by byl konec. Naopak to beru jako skvělou příležitost dokázat sám sobě, zda na to mám. Sám jsem zvědavý, kam mě další cesty zavedou,“ říká.

Šlechta po nepříliš povedeném podzimu nechtěl pokračovat v Uherském Hradišti. I když jej lákaly Skaštice či Holešov, odchod do divize z různých příčin padl, a tak hledal jiné řešení, další klub, který by jej dokázal dostat ze Slovácka.

Povedlo se to paradoxně kouči juniorky Pavlu Němčickému, který trénuje i Osvětimany. Vedení ligového klubu díky dobrým vztahům dvacetiletému forvardovi odchod umožnil.

„Jsem velice rád, že mi pan Němčický pomohl dotáhnout tento přestup. Dostal jsem možnost hrát a zlepšovat se. Za mě je dobře, že mě vede i v Osvětimanech, jelikož mě delší dobu zná a ví, co ode mě očekávat,“ pronesl.

S koučem žádné problémy nikdy neměl. Nové angažmá hledal hlavně kvůli větší vytíženosti. Nebavilo jej vysedávat na lavičce, naskakovat jenom na pár minut.

„Všichni ví, že každý fotbalista potřebuje hrát, aby se mohl zlepšovat. Bylo jasné, že do Slovácka v zimě přijdou noví hráči, takže bych tolik prostoru nedostal,“ předpokládal.

V zimě trénoval převážně sám, problém s tím ale neměl. „Nebylo to vůbec na škodu. Ba naopak si myslím, že mi to psychicky velice pomohlo,“ uvedl.

Do Osvětiman zamířil až po startu jarní části sezony. S týmem absolvoval jenom dva tréninky.

Problém se začleněním do mančaftu neměl. Kabina jej přijala skvěle, protože téměř s polovinou spoluhráčů v minulosti působil ve stejném klubu. Nejde jen o Adama Zapletala, Jakuba Novotného či Davida Poláka, ale i další borce.

„Myslím si, že jsme s kluky z minulosti na sebe docela zvyklí,“ pochvaluje si.

Šlechta při premiéře v Luhačovicích začal mezi náhradníky. O poločase ale za nepříznivého stavu 0:2 vystřídal Erika Trlidu a dvěma góly za pouhých šest minut srovnal na konečných 2:2.

Poprvé se trefil ze hry, pak využil nařízenou penaltu, na kterou však určený nebyl. „Díky rychlému gólu jsem si na ni ale věřil a jsem rád, že jsem ji proměnil,“ říká.

První zápas v novém klubu hodnotí pozitivně. Ze svého výkonu měl slušný pocit.

„Byl jsem rád, že jsem mohl nastoupit alespoň na poločas. Jenom mě mrzí, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, ale hrálo se mi velice dobře. Kluci jsou sehraní a já se k nim určitě přidám, ale i teď souhra vypadala dobře,“ míní.

Z remízy měl spíše smíšené pocity.

„Škoda obdržených gólů v úvodu střetnutí, jinak by první poločas vypadal úplně jinak. Po přestávce jsme začali držet míč, hledat skulinky v obraně soupeře, což vedlo k vyrovnání. Jen mě mrzí, že jsme zápas nedotáhli do výhry, jelikož jsem celou dobu věřil, že se nám to povede. Za první poločas byla remíza spravedlivá, ale ve druhém poločase jsme přece jen více dominovali,“ uvedl.

Zatímco Osvětimany se v krajském přeboru i díky posilám zvedají, Slovácko B dál zůstává namočené v boji o sestup z třetí ligy. Nedělní výhra nad Frýdlantem nad Ostravicí 4:0 mu sice pomohla ze sestupových pozic, vyhráno ale ještě mladíci z Uherského Hradiště nemají.

„Věřím, že to kluci v béčku zvládnou, budu jim držet palce. Za mě na to rozhodne mají, jelikož hodně posílili, což jde na výkonech poznat,“ dodává.