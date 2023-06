Jediná trefa stačila. Fotbalisté Prakšic zakončili nováčkovskou sezonu v krajské I. B třídě skupiny C hubenou výhrou 1:0 nad Polešovicemi. Páteční předehrávku 14. kola ve 44. minutě rozhodl Jakub Slavíček. Další tutovky domácí Sokol nevyužil, hosté kvůli mizerné koncovce soupeře unikl debaklu.

Fotbalisté Prakšic zakončili sezonu těsnou výhrou nad Polešovicemi. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

„Pro soupeře je výsledek milosrdný,“ říká trenér Prakšic Vladimír Polák. Jeho slova potvrzuje i hrající kouč Polešovic Jakub Bilavčík.

„Pokud by domácí proměnili své šance, vyhráli by 5:0 nebo i 10:0. Nám výborně zachytal gólman Pavela, který nás uchránil od daleko větší porážky,“ uvedl.

I. B třída sk. C, 14. kolo -

TJ SOKOL PRAKŠICE-PAŠOVICE - 1. FC POLEŠOVICE 1:0 (1:0)

Branka: 44. Jakub Slavíček. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 85.

Prakšice byly po celý zápas herně jasně lepší, spálily ale neskutečné množství vyložených šancí.

„Nastřelili jsme dvě břevna, tři tyčky. Neproměnili jsme spoustu nájezdů, taky nám rozhodčí neuznal jeden gól kvůli ofsajdu,“ vypočítal Polák.

Zatímco jindy by hráče Sokola proti silnějšímu soupeři zahozené tutovky mrzely, po výhře 1:0 je neproměněné příležitosti až tolik nemrzely.

„Je škoda, že jsme si nezastříleli víc a po debaklu v Ořechovu si trošku nevylepšili skóre, ale hlavní je, že jsme vyhráli a spravili si chuť. Letos nám to doma moc nešlo, spíš jsme vyhrávali venku,“ připomíná Polák.

Páteční duel rozhodl chvíli před přestávkou Slavíček. Jeho trefě předcházel rychlý brejk Řezníčka, který prostrčil míč do ulice právě Slavíčkovi a ten šel sám na gólmana a skóroval.

Další šance domácích výtečnými zákroky zneškodnil gólman Pavela nebo skončily mimo.

Polešovice naopak zahrozily pouze dvakrát, ale střelecky se neprosadily.

„Jsem rád, že jsme mohli protočit všechny kluky. Druhý poločas odchytal šestnáctiletý dorostenec Robin Půček. V jednom případě nás skvěle podržel. Kromě této šance si ale nevzpomínám, že by si hosté vypracovali nějaké další šance,“ uvedl Polák.

Hosté bez několika opor na body v letošní derniéře neměli. „Sestava na konci sezony byla slátaná. Nastoupili i kluci, co běžně nehrají či netrénují. My jsme rádi, že jsme utkání nějakým způsobem odehráli. Vypracovali jsme si dvě šance, Prakšice toho měly daleko víc,“ uznal Bilavčík.

V Polešovicích mají po bídném jaru o čem přemýšlet. Předposlední třináctá příčka není nic na chlubení, problémů se nakupilo víc než dost. „Jsem z toho zklamaný,“ přiznává Bilavčík.

„Jako trenér jsem moc věcí ovlivnit nemohl. Kolikrát jsme byli rádi, že jsme se vůbec sešli. O nějakém trénování a taktice nemůže být vůbec řeč,“ říká natvrdo.

Mládežnický kouč Slovácka zatím neví, zda bude ve vinařské obci pokračovat. „Všechno je věcí jednání,“ tvrdí. S vedením klubu už ale řeší možné posílení týmu. „Bavím se s pěti nebo šesti kluky, a pokud alespoň polovina z nich vyjde, bude to dobré,“ je přesvědčený.

Silnější by mohly být také Prakšice, kterým se rovněž rýsují nějaké posily. V týmu nováčka nejnižší krajské soutěži s umístěním ve středu tabulky panuje spokojenost. „Jsem rád, že jsme nezklamali,“ prohlásil Polák.

„Když nám to loni na jaře v okrese úplně nešlo, lidé se nás ptali, co chceme v I. B třídě dělat. Nakonec to tak špatné nebylo. Věřím, že se v příští sezoně odrazíme ještě trošku nahoru, budeme hrát výš. Kluci nabrali zkušenosti, znají soupeře,“ dodává prakšický kouč.