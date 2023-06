Nestačí slavit, přijímat gratulace. Fotbalisté Hluku prožívají mimořádně úspěšnou sezonu, historický rok. Letos jim vyšlo, na co sáhli. Postup slaví oba týmy dospělých, svoji soutěž v předstihu ovládli také dorostenci, nejlepší byla i přípravka a blízko triumfu jsou také žáci.

Fotbalisté Spartaku Hluk v sezoně 2022/2023. | Foto: TJ Spartak Hluk

„Je to na zápis do Guinnessovy knihy rekordů, protože není běžné, aby v jednom ročníku uspělo všech pět týmů,“ říká s úsměvem trenér prvního mužstva a také dorostu Spartaku Aleš Zlínský.

Podle šéfa slováckého klubu Zdeňka Horáka jde i historický milník, nikoliv o náhodu. „Dva roky zpátky jsme byli v podobné situaci. Tehdy nás ale zastavil covid, nyní už nám to nikdo nevezme a oslavy si užijeme,“ prohlásil spokojeně.

Hlavním dnem oslav bude sobota 17. června, kdy si Spartak připomíná výročí 103. let od založení oddílu. „Bohužel když jsme měli stovku, oslavy zhatil covid, nyní si významné výročí rádi připomeneme,“ uvedl Horák.

Do Hluku by měli dorazit zástupci KFS Zlín, kteří po závěrečném utkání s Buchlovicemi předají vítězům I. A třídy skupiny B pohár a také jim pogratulují k postupu do krajského přeboru, kam se Spartak vrací po čtyřech letech.

„Tehdy jsem se stal předsedou oddílu. Na tréninky chodili čtyři kluci, situace nebyla dobrá. I když jsme na jaře vyhráli jenom jeden zápas a přebor jsme zachránili, rozhodli jsme se jít dolů a tým budovat znovu,“ připomíná Horák.

V prvním roce ještě Hlučané málem sestoupili z I. A třídy, po doplnění mužstva šly ale výkony i výsledky nahoru. Loni Spartak ještě předčily Osvětimany, letos už mu vytoužený postup nikdo nevzal.

„Od začátku to byl náš cíl, za kterým jsme si šli. Na podzim jsme sice ztratili nějaké body, ale jaro nám vyšlo skvěle a zaslouženě postupujeme,“ míní Horák.

I. A třída sk. B: Hluk slaví postup do přeboru, Bojkovice uspěly v Šumicích

I když celek ze Slovácka v sobotu doma zničil poslední Bylnici 8:0, slavit ještě nemohl. Definitivní jistota přišla až v neděli, kdy druhé Těšnovice v závěru ztratily výhru s Nivnicí a po remíze 1:1 už nemohou rivala přeskočit.

„V Těšnovicích jsme měli zvědy,“ přiznává Zlínský. „Byli se tam podívat Šimoník, Martiš a Škorec. O všem nás informovali, takže jsme to měli skoro online. Věděli jsme každý detail,“ pokračuje.

Po vyrovnávací brance Bumbalíka v 90. minutě si Hlučané oddechli, postup měli v kapse. „Je škoda, že to neoslavíme přímo na hřišti s fanoušky, na druhé straně jsme rádi, že do Nivnice můžeme v neděli jet s čistou hlavou a a bez nějakých emocí si to s ní rozdat na férovku,“ prohlásil Zlínský.

Ten na derby ale bude chybět. Společně se Sopůškem ve středu odlétá do Španělska na mistrovství Evropy amatérů, hostům budou chybět i další hráči. „Máme marodku, příležitosti ale dostanou další kluci z lavičky,“ zůstává v klidu.

Mužstvo povede Václav Uhlíř, který má na triumfu v I. A třídě stejně jako hrající předseda Horák rovněž obří zásluhu.

Otázka je, co bude v Hluku v létě. Šéf oddílu, kterého nyní sužují zdravotní problémy, totiž v prvním týmu z rodinných důvodů končí, otazník visí nad oporami Sopůškem, Martišem či Bartoškem, o něž stojí jiné oddíly.

„Nějaké změny budou, ale kádr by měl zůstat z větší části stejný,“ tvrdí Horák.

Hluk osmi brankami smázl poslední Bylnici, Zelinka se blýskl hattrickem

Jelikož Hlučané ani ve vyšší třídě nechtějí být do počtu, mužstvo rozhodně bude konkurenceschopné a silné. „Cíl jsme si zatím nestanovili. Nyní si chceme užít oslavy, vychutnat euforii a až potom začneme přemýšlet nad dalším ročníkem,“ uvedl.

Výkonný výbor Spartaku však nebude řešit pouze muže, ale i mládež. Zatím není jisté, které z družstev postup do vyšší soutěže přijmou.

„Řešíme to intenzivně, zatím nepanuje shoda. Kdyby to bylo jenom na mě, postupoval bych se všemi družstvy, ale je to otázka i na trenéry a další členy výboru,“ dodal Horák.