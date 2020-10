„Chci dostat Hradčovice do okresního přeboru, říká zkušený devětadvacetiletý forvard.

Hlavně kvůli zdravotnímu stavu už nechce riskovat. I když měl dříve různé nabídky, zůstává věrný rodným Hradčovicím, které chce společně s kamarády konečně dostat z nejnižší okresní soutěže.

„Neustále od místních lidí slýchávám, že se u nás základní třída nikdy předtím nehrála, až teď. Samozřejmě bychom chtěli nastupovat alespoň v okresu, takže se snažíme vyšší třídu vykopat,“ říká.

Hradčovice díky jednomu sponzorovi dlouhé roky nastupovaly v krajských soutěžích, po konci štědrého mecenáše se ale úspěšný tým rozpadl a přespolní hráči odešli. V klubu zůstalo jen pár odchovanců, kteří na krajský přebor ani první A třídu neměli.

„V té chvíli to bohužel začalo upadat. Nyní se snažíme znovu dostat zpátky. Chceme jít výš, ale není to jednoduché,“ přiznává Mikulec.

Pomoct vykopat vyšší třídu mají Hradčovicím i čtveřice fotbalistů z Drslavic, kteří se v létě přesunuli k sousedům, aby jim pomohli.

„Fotbalově jsme na tok lépe než v minulých sezonách. Věřím, že nám to letos vyjde. I když béčko Hluku a Ostrožská Lhota jsou hodě vyrovnaní soupeři,“ uznává kvalitu hlavních rivalů.

Hradčovice v boji o vítězství v okresní soutěži skupiny B spoléhají i na branky Dalibora Mikulce. Devětadvacetiletý forvard se předvedl hlavně v nedělním domácím zápase s rezervou Uherského Ostrohu, na výhře 7:0 se podílel hned pěti brankami.

„Není to poprvé, co jsem dal tolik gólů v jednom utkání. Tentokrát to ale moc těžké nebylo. Ze začátku jsme se sice trápili, ale potom už jsme hráli svoji hru a dávali góly. Nebylo to nic složitého,“ tvrdí produktivní útočník.

Jednou se trefil zpoza vápna, podruhé z penalty a další tři gólové rány přišly z vnitřku šestnáctky.

„Bylo to fakt celkem jednoduché, ale jenom díky mým spoluhráčům, kteří mi skvěle přihráli,“ děkuje parťákům šťastný střelec.

Z vysoké výhry 7:0 měl velkou radost.

„Ze začátku to na nějaký debakl nevypadalo. Podřídili jsme se totiž jejich hře. Po prvním gólu už to ale šlo. Zbytek zápasu byl v naší režii. Utkání jsme s přehledem kontrolovali,“ říká Mikulec.

Po střelecky nadmíru vydařeném duelu bude muset spoluhráčům do kabiny přinést nějakou kořalku. Díky rozhovoru v Deníku to však bude mít ještě dražší. „Asi se nedoplatím,“ bojí se.

Odchovanec Hradčovic se živí jako CNC frézař v jedné firmě v Podolí. V žácích vyčníval, a ta prošel Uherským Brodem a Slováckem, kde hrával obranu či zálohu. Střelcem se stal až po návratu domů. Hlavně v dorostu těžil ze spolupráce s bratrem.

„Vždycky mě vyslal do šance a já skóroval,“ popisuje. Jelikož sourozenec kariéru kvůli zranění ukončil, spoléhá Mikulec na jiné hráče. Že to v Hradčovicích funguje, ukazují podzimní výsledky.

#facr-tabulka|9459 #