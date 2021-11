„Je pravda, že už cesta sem byla bouřlivá. Alkohol tekl proudem, příznivci pili hlavně ohnivou vodu,“ líčil s úsměvem po dohrávce 9. kola krajské I. B Jiří Mikoška. Dvaadvacetiletý záložník se stejně jako spoluhráči rozhodit nenechal, gólem přispěl k jasné výhře 4:0 a k posunu na šesté místo tabulky.

Cesta nazpět se třemi body a veselými příznivci byla ještě výživnější. „Ale my máme po zápase ukončenou, takže po návratu do Topolné budeme taky slavit. Na hřišti máme nové šatny, krásné zázemí, takže bude pohoštění,“ těšil se jeden

Co jste říkal na bouřlivou kulisu? To je běžné, aby s vámi jezdilo ven tolik fanoušků, kteří používají i pyrotechniku?

Vždycky jednou za půl sezony jedeme na venkovní utkání autobusem, tak s námi cestují i fanoušci. Před zápasem ve Vlčnově předseda klubu nakoupil pyrotechniku, takže jsme věděli dopředu, že bude taková atmosféra. Jinak i i na domácí zápasy chodí hodně fanoušků, kteří jezdí i ven.

Za přízeň jste je odměnili hezky, co říkáte?

V posledních zápasech jsme potřebovali nasbírat co nejvíc bodů, abychom se odpoutali od konce tabulky, což se nám povedlo. Minulý týden jsme vyhráli s Polešovicemi, teď jsme zvládli i dohrávku ve Vlčnově. Za nás celkem úspěch.

Šesté místo po podzimu berete, že?

Začali jsme dobře. První tři zápasy nám vyšly, v tabulce jsme se drželi nahoře, ale celkem nás srazila prohra se Zborovicemi 0:11. Po ní jsme nohama přistáli na zemi a v tabulce klesli na příčky, kam za mě patříme, což je lepší střed.

Vlčnov jste zlomili až v závěrečné půlhodině. Nečekal jste, že se prosadíte dřív?

V prvním poločase se ještě soupeř držel, ale po přestávce už fyzicky odpadl. My jsme dali balon na zem, začali jsme kombinovat. Domácí jsme přehráli svojí kvalitou.

Nakonec jste to zvládli i bez trenéra Pekárka. Chyběl vám vůbec?

Trenér je u nás krátce, ale s ním je to vždycky jiné. Naštěstí má i asistenta, který s námi také jezdí všude. V tom problém nebyl. Jeho absenci jsme ani nepociťovali.

Myslíte si, že u vás zůstane i na jaře?

On avizoval, že neví, zda bude u nás pokračovat. Nevím, proč by měl končit. Kluci se snaží, někdy to samozřejmě nejde, ale je předčasné po půlce sezony odcházet. V týmu je většina kluků z Topolné. Máme jenom pár přespolních, jinak sázíme na odchovance. Nejsme špatná parta.

Už se zlepšila tréninková docházka i morálka, o které bývalý kouč Leitner či současný trenér Pekárek často mluvili?

Co přišel nový trenér, tak kluci začali chodit. Bývalo nás i čtrnáct na tréninku, což je na první B třídu krásné číslo. Je pravda, že ke konci podzimu docházka zase slábla, ale na tuto soutěž to bylo ještě velice slušné.

Vy jste na tom s docházkou jak?

Já bohužel studuji v Brně na Masarykově univerzitě podnikovou ekonomii, takže přes týden jsme pryč. Středeční trénink nestíhám nikdy a pátek podle času a podle povinností.

Po dlouhé pauze jste se nemusel nutit k fotbalu?

Já jsem byl rád, že jsem se mohl k fotbalu vrátit, být na hřišti a kopnout si do balonu. Samotné běhání mě nebaví, alespoň takto se udržuji v kondici. Je super, že podzim nijak narušený nebyl. Snad dohrajeme sezonu až do konce.